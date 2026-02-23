Ryan Reynolds y Rob Mac criticaron los comentarios «muy ingenuos» sobre el entrenador del Wrexham, Phil Parkinson

El Wrexham ha seguido invirtiendo fuertemente mientras persigue el sueño de la Premier League, y ha tenido un rendimiento admirable en la Championship, una división que es notoriamente competitiva y que está repleta de antiguos equipos de primera división.

Goodman añadió sobre el presente y el futuro del Wrexham, con Parkinson todavía muy involucrado en el proyecto por ahora: «Hay que recordar de dónde los ha sacado. Pasar de la National League a una campaña de play-off en la Championship habría sido algo inimaginable incluso para los propietarios del Wrexham, e incluso para el propio Phil Parkinson. Estoy bastante seguro de ello. Imagino que habrían pensado que consolidarse era lo más realista.

Han tenido que desmantelar el equipo de la temporada pasada porque el salto de la League One a la Championship es enorme en términos de calidad, una brecha que solo recientemente ha sido superada adecuadamente por el Ipswich en términos de éxito sostenido, desde ganar en la League One hasta ascender a la Premier League.

En definitiva, tienen ambición y, aunque ahora son un club de fútbol rico, gracias a la inversión de los propietarios y al éxito del documental, ahora se encuentran en un grupo de peces enormes, ni siquiera de peces grandes. Me refiero a la Premier League y a la Championship, porque solo hay cinco equipos en la Championship que no han jugado en la Premier League, y el Wrexham es uno de ellos. Diecinueve equipos de la Championship ya han estado en la tierra prometida de la Premier League.

«Así que no es fácil en términos de superación, todo se reduce a los resultados. Si Parkinson es el hombre que lleva al Wrexham a la Premier League y luego les resulta difícil, como es de esperar, ¿significa eso que el club le ha superado? Queda por ver.

Pero imagino que habrá algún tipo de reconocimiento, como una grada con su nombre o una estatua en el exterior, pase lo que pase a partir de ahora, porque lo que ha hecho por el club de fútbol es realmente notable».