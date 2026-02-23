Getty/GOAL
Ryan Reynolds y Rob Mac criticaron los comentarios «muy ingenuos» sobre el entrenador del Wrexham, Phil Parkinson
Parkinson prometió un «trabajo para toda la vida» en Wrexham.
Ese es el objetivo final del Wrexham, que está disfrutando de un ascenso meteórico tras una impresionante adquisición por parte de una lista A en 2021. Tres ascensos consecutivos le han llevado de la Liga Nacional a la Championship, donde Parkinson tiene a su equipo compitiendo por un puesto en los play-offs.
Mac explicó recientemente a The Athletic por qué nunca se ha planteado un cambio en el banquillo: «Él [Parkinson] me dijo al principio de nuestras conversaciones: "Una cosa que tengo clara es que algún día me despedirás". Yo le respondí: "¿En serio?". Él me dijo que todos los entrenadores de fútbol saben que en algún momento serán despedidos. Yo le respondí: "De acuerdo, es justo, y entiendo que forma parte del trabajo".
Pero Ryan y yo hablamos todo el tiempo y no veo ningún escenario en el que Phil Parkinson sea despedido. No tiene ningún sentido. Él ha sido el arquitecto, el creador de todo esto. Desde nuestra perspectiva, tiene el trabajo de por vida. A menos que encuentre otro trabajo que quiera hacer, es nuestro entrenador. Es nuestro técnico. Es nuestro hombre. Sé que suena tonto y quizá irresponsable decirlo en público, pero la verdad es que eso es lo que sentimos. Y siempre hemos mostrado abiertamente nuestros sentimientos. Siempre hemos sido lo más honestos posible».
¿Podría el Wrexham ascender a Parkinson a un puesto directivo?
Reynolds se ha hecho eco de las palabras de su compañero presidente, y la junta directiva del Wrexham respalda plenamente a Parkinson, de 58 años. Cuando se le preguntó si se estaba adoptando el enfoque adecuado, dado que todos los entrenadores están sometidos a la presión de obtener resultados, el exjugador de la EFL y ahora comentarista Don Goodman declaró a Grosvenor Casinos: «Quizás sea un poco ingenuo, pero hay una parte de mí que se pregunta si se refería a como director deportivo, miembro de la junta directiva o embajador. Todos ellos tienen un «trabajo para toda la vida», ¿no? No estoy seguro de que eso estuviera estipulado. Si se refiere únicamente a la gestión del equipo, entonces es un comentario muy ingenuo.
Si los resultados son negativos y parece que Phil Parkinson ha llegado tan lejos como ha podido, creo que el propio Parkinson esperaría que le relevaran de sus funciones. Pero creo que Ryan Reynolds probablemente esté disfrutando del momento de gloria que están viviendo ahora mismo.
Creo que Phil Parkinson ha hecho un trabajo increíble para llevar al Wrexham a la fase de play-off. Yo habría dicho que su ambición en agosto debería haber sido consolidarse en la mitad de la tabla. Pero tal y como ha ido la liga, están en plena lucha.
Creo que Ryan Reynolds probablemente se siente tan eufórico en este momento que su entusiasmo le ha llevado a pensar que Phil Parkinson tendrá un trabajo de por vida. Pero en el fútbol, si los resultados son malos la próxima temporada y se encuentran en una lucha por el descenso, a nadie le sorprendería que se le pidiera a Phil Parkinson que se trasladara a las oficinas o que encontrara un puesto entre bastidores, ¡ni siquiera al propio Phil Parkinson! Al fin y al cabo, es un negocio basado en los resultados».
Los copropietarios de Hollywood han seguido invirtiendo fuertemente.
El Wrexham ha seguido invirtiendo fuertemente mientras persigue el sueño de la Premier League, y ha tenido un rendimiento admirable en la Championship, una división que es notoriamente competitiva y que está repleta de antiguos equipos de primera división.
Goodman añadió sobre el presente y el futuro del Wrexham, con Parkinson todavía muy involucrado en el proyecto por ahora: «Hay que recordar de dónde los ha sacado. Pasar de la National League a una campaña de play-off en la Championship habría sido algo inimaginable incluso para los propietarios del Wrexham, e incluso para el propio Phil Parkinson. Estoy bastante seguro de ello. Imagino que habrían pensado que consolidarse era lo más realista.
Han tenido que desmantelar el equipo de la temporada pasada porque el salto de la League One a la Championship es enorme en términos de calidad, una brecha que solo recientemente ha sido superada adecuadamente por el Ipswich en términos de éxito sostenido, desde ganar en la League One hasta ascender a la Premier League.
En definitiva, tienen ambición y, aunque ahora son un club de fútbol rico, gracias a la inversión de los propietarios y al éxito del documental, ahora se encuentran en un grupo de peces enormes, ni siquiera de peces grandes. Me refiero a la Premier League y a la Championship, porque solo hay cinco equipos en la Championship que no han jugado en la Premier League, y el Wrexham es uno de ellos. Diecinueve equipos de la Championship ya han estado en la tierra prometida de la Premier League.
«Así que no es fácil en términos de superación, todo se reduce a los resultados. Si Parkinson es el hombre que lleva al Wrexham a la Premier League y luego les resulta difícil, como es de esperar, ¿significa eso que el club le ha superado? Queda por ver.
Pero imagino que habrá algún tipo de reconocimiento, como una grada con su nombre o una estatua en el exterior, pase lo que pase a partir de ahora, porque lo que ha hecho por el club de fútbol es realmente notable».
La Premier League aprieta: el Wrexham vuelve a luchar por el ascenso
El Wrexham solo ha sufrido dos derrotas en sus últimos 13 partidos en todas las competiciones y se ha abierto camino hasta lograr una emocionante victoria por 5-3 sobre el Ipswich, otro aspirante al ascenso, en su último partido. Ocupa el sexto puesto en la tabla de la Championship, pero solo tiene cuatro puntos de ventaja sobre el Queens Park Rangers, que ocupa el decimotercer puesto.
