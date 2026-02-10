Getty/GOAL
Ryan Reynolds se sincera sobre los «desconcertantes» problemas del Wrexham en un emotivo mensaje a Rob Mac con motivo del quinto aniversario de su adquisición del club.
Aumento récord disfrutado bajo la copropiedad de Hollywood
En 2021 se completó una impresionante adquisición del Racecourse Ground. En ese momento se trazaron ambiciosos planes para el entonces club de la Liga Nacional, y se invitó a las cámaras de un documental a acompañar el proceso.
El éxito se ha disfrutado tanto dentro como fuera del campo, con una racha récord de tres ascensos consecutivos que han llevado al equipo de Phil Parkinson a la Championship. Mientras tanto, «Welcome to Wrexham» se ha convertido en una producción ganadora de un premio Emmy que ha abierto una ventana al mundo.
Reynolds y Mac han gastado mucho dinero en la búsqueda de su sueño, generando ingresos adicionales a través de acuerdos comerciales muy lucrativos, y están orgullosos, con razón, de todo lo que se ha conseguido a lo largo de cinco años memorables y llenos de acción.
Cinco años de Reynolds & Mac en Wrexham
Reynolds ha dicho en una publicación en las redes sociales, en la que Mac lo invita a un viaje especial: «Cinco años con este tipo. Hemos tenido nuestras propias montañas rusas de dolor y alegría que ninguna sustancia química en la tierra puede reproducir. Hemos tenido que resolver problemas desconcertantes sin experiencia previa.
Pero siempre nos mantuvimos unidos y siempre nos sentimos cómodos diciendo «no lo sé», que son las tres mejores palabras del idioma inglés y las tres mejores palabras que pueden decir los líderes. Nos importa mucho este lugar. Incluso si me tomé un minuto para verlo realmente. No salvamos una ciudad ni un club de fútbol... iluminamos a una bestia roja dormida. Está despierta. Y nosotros también. Completamente despiertos. ¡Arriba el Town para siempre!».
Reynolds invirtió por completo en el proyecto de Wrexham.
Reynolds está ahora totalmente comprometido, tanto emocional como económicamente, con el Wrexham. Ha declarado a The Athletic que ha permitido que una sorprendente aventura deportiva se apodere de su vida: «Sé que soy un aficionado al fútbol y un seguidor incondicional del Wrexham porque me siento inconsolable cuando perdemos.
Nunca antes me había involucrado tanto en las victorias y las derrotas. Tengo que cruzar el Atlántico en avión cuando aún estoy despierto y sobrio (después de un partido) e intentar asimilar toda esa derrota. Es un vuelo de siete horas, pero por alguna razón me lleva 29 horas.
A mis hijos les frustra. Si vamos caminando por la calle, alguien me pregunta por Deadpool y suele ser una conversación de dos o tres segundos, básicamente para decir «hola». Si alguien habla del Wrexham, me doy la vuelta y me apoyo en un poste. Mis hijos dicen: «¡Oh, no!».
Mac y Reynolds han buscado apoyo durante todo su mandato en Wrexham, ya que para ellos es importante hacer un trabajo que significa tanto para tanta gente de la forma más profesional posible.
Reynolds añadió: «Nadie sobrevive en el mundo del espectáculo tanto tiempo como Rob, o al menos tanto como yo, si eres un capullo con la gente. Estamos en sintonía porque ambos procedemos de familias de clase trabajadora que no tenían mucho. Yo tenía tres hermanos mayores, mi padre era policía (en Vancouver) y, como se vio en la primera temporada de Welcome To Wrexham, se veía claramente de dónde venía Rob. A veces eso te da un impulso, pero también puede alinear tus valores hasta cierto punto.
«Los dos tenemos valores que ni siquiera tenían por qué ser idénticos. Simplemente, en el fondo, había que entender al menos que, al crecer, a veces consigues lo que necesitas, pero nunca lo que quieres. Eso parecía ser la norma en Wrexham cuando llegamos allí, para casi todo el mundo. Creo que todos se sentían ignorados en esa época post-thatcherista y post-industrial. Nunca lo llamaría una distopía, porque siempre hay un fuego en el estómago allí. Pero definitivamente también había tristeza.
«La identidad es lo más importante. Cuando pierdes tu identidad, o sientes que no tienes identidad, en cierto modo es como una muerte. Creo que el club es un símbolo de eso. Hay un Wrexham en cada estado de Estados Unidos. Y en cada provincia de Canadá. Sin duda, en toda la Unión Europea. Hay Wrexhams por todas partes.
«Puedes odiarme, puedes odiar a Rob. Pero no puedes odiar esa ciudad. No sé cómo se podría hacer eso. ¿Cómo se puede odiar la ciudad de Wrexham? Es la ciudad más bonita del mundo».
- Getty
Lucha por los play-offs: ¿Podrá el Wrexham asegurarse un puesto entre los seis primeros?
El Wrexham ocupa actualmente el sexto puesto en la tabla de la Championship, lo que sería suficiente para asegurarse una plaza en los play-offs y el pase a la lotería del ascenso a la Premier League, pero la apretada tabla de la segunda división significa que solo tiene cinco puntos de ventaja sobre el Swansea, que ocupa el puesto 15, a falta de 15 partidos por disputar.
Traducido automáticamente por GOAL-e
Anuncios