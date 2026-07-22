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Ruido sin nueces... ¿Probará Somerville de la copa de Neymar y Durán en la Roshan?

FEATURES
C. Summerville
Al Hilal
West Ham
Al Nasr FC
1ª División
Neymar
J. Duran
Países Bajos
Arabia Saudita
Inglaterra
Brasil
Colombia

La estrella neerlandesa está cerca de fichar por el Al Hilal.

Un fichaje histórico esperan los aficionados al fútbol saudí durante las próximas horas, y en concreto los seguidores del Al-Hilal, cuyo equipo está cerca de incorporar a su primer jugador extranjero durante el mercado de fichajes de verano.

Se trata del neerlandés Crysencio Summerville, extremo del West Ham United inglés, que está cerca de firmar por el Al-Hilal con un contrato de larga duración.

  • La transferencia más cara de 2026

    Según reveló la cadena "The Athletic", Summerville se unirá al Al Hilal por 80 millones de euros, en lo que sería el segundo fichaje más caro en la historia de la liga saudí.

    La estrella neerlandesa superó al colombiano Jhon Durán, a quien el Al Nassr incorporó procedente del Aston Villa por 77 millones de euros, mientras que se mantiene por detrás del brasileño Neymar da Silva, fichado por el Al Hilal del Paris Saint-Germain por 90 millones.

    Lo curioso es que la oferta del Al Hilal fue casi el doble de la que presentó la Roma, ya que el club italiano envió su tercera y última oferta, ayer martes, por un valor de 46 millones de euros, antes de que "El Líder" interviniera y cerrara el fichaje, según el reputado periodista Ben Jacobs.

    Se espera que el extremo neerlandés sea el fichaje más caro durante el mercado de fichajes de verano en la liga saudí, a menos que el propio Al Hilal decida contratar a otro jugador por una cifra mayor, en medio de las restricciones financieras impuestas a los demás clubes.

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  • Neymar... dinero sin partidos

    La afición del Al-Hilal teme que Somerville repita lo que hizo Neymar, cuando se unió al equipo en el verano de 2023, procedente del París Saint-Germain por 90 millones de euros.

    Neymar se convirtió entonces en el fichaje más caro en la historia de la liga saudí, sin embargo, ese dinero no se reflejó sobre el terreno de juego, hasta que abandonó el Al-Hilal en enero de 2025.

    A lo largo de una temporada y media, la estrella brasileña fue víctima de lesiones consecutivas, hasta el punto de que solo disputó 7 partidos con el equipo, con un total de apenas 428 minutos, en los que marcó un único gol y dio 3 asistencias.

    Y tras una serie de intentos fallidos, el Al-Hilal se vio obligado a prescindir de Neymar para que se marchara al Santos brasileño, después de que el dinero que había pagado se fuera en vano, sin haberse beneficiado de él de ninguna manera.

  • Doran... media temporada huérfana

    El segundo fichaje más caro en la historia de la Liga Saudí, marca que podría romper Somerville, fue el del colombiano Jhon Durán, incorporado por el Al-Nassr en enero de 2025 procedente del Aston Villa por 77 millones de euros.

    Desde su llegada al Al-Awwal Park, Durán acaparó las miradas con sus goles y sus extraordinarias cualidades, pero el deslumbramiento se desvaneció rápidamente debido a las conductas del jugador, hasta el punto de que se marchó tras apenas media temporada.

    Durante esos pocos meses, el delantero colombiano solo disputó 18 partidos, con un total de 1.541 minutos, en los que marcó 12 goles y recibió 4 tarjetas amarillas y una tarjeta roja.

    Tras su breve andadura con el Al-Nassr, el futbolista de 22 años vivió dos experiencias fallidas con el Fenerbahçe turco y el Zenit ruso, con los que marcó en conjunto 7 goles en 30 partidos, antes de fichar por el Benfica.

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  • Somerville... ¿Mucho ruido y pocas nueces?

    La afición del Al-Hilal teme que se repita lo ocurrido con sus dos fichajes más caros, con Summerville, y que su llegada sea solo mucho ruido y pocas nueces, sin que ofrezca el nivel que se espera de él durante la próxima temporada.

    Lo que aumenta ese temor es que el extremo neerlandés solo brilló con fuerza la temporada pasada, cuando marcó 7 goles y dio 5 asistencias en 34 partidos con el West Ham.

    En cuanto a la primera temporada de Summerville con el conjunto londinense, fue decepcionante, ya que solo anotó un único gol en 22 partidos, en los que disputó 989 minutos, mientras que apenas logró dar dos asistencias.

    Es cierto que ofreció buenas actuaciones en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México con la selección de los Países Bajos, y marcó dos goles y dio otras dos asistencias en 4 partidos, pero no fue titular en dos encuentros.

    La afición del "Líder" espera que lo que mostró Summerville la temporada pasada no sea una excepción, y que no sea una prolongación de jugadores como Neymar y Durán, que acapararon todo el ruido nada más llegar, sin producir ninguna nuez.