Ruben Loftus-Cheek será operado tras sufrir una terrible lesión en el partido del AC Milan contra el Parma

Loftus-Cheek saltó para rematar de cabeza al comienzo del último partido del Milan en la Serie A y fue golpeado por el portero del Parma, Edoardo Corvi. El guardameta intentó despejar el balón con el puño, pero golpeó al centrocampista en la mandíbula, que tuvo que ser retirado en camilla. El excentrocampista del Chelsea y del Crystal Palace no perdió el conocimiento, pero sí algunos dientes. Según Sky Italia, el centrocampista sufrió una fractura del hueso alveolar, la parte del cráneo que mantiene los dientes en su sitio.

Como resultado, Loftus-Cheek será operado y podría estar varios meses de baja, lo que prácticamente acaba con sus esperanzas de formar parte de la selección inglesa para el Mundial de Norteamérica este verano.