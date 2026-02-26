Getty Images Sport
Ruben Amorim se prepara para un trabajo sorpresa mientras el exentrenador del Manchester United planea su regreso al mundo del fútbol
El rápido regreso de Amorim tras su despido del Manchester United
Tras una etapa turbulenta en la Premier League que terminó abruptamente, Amorim podría estar listo para un regreso sensacional al área técnica. La estancia del técnico portugués en Manchester concluyó tras una racha de resultados decepcionantes, en medio de informes sobre una ruptura en la comunicación con la jerarquía de Old Trafford. A pesar del final prematuro de su soñado traslado a Inglaterra, parece que su cotización sigue siendo lo suficientemente alta como para atraer el interés de uno de los clubes más poderosos de Sudamérica. El Vasco da Gama está buscando un nuevo líder que estabilice el barco, y un nombre tan destacado como el de Amorim se considera ideal para guiar al club de Río de Janeiro en un momento difícil, según informan los medios brasileños.
Vasco da Gama identifica a Amorim como objetivo
Según VDG-Cast, el Vasco da Gama ha incluido a Amorim en su lista de candidatos para sustituir a Diniz, que fue destituido el domingo tras la derrota por 1-0 ante el Fluminense. El gigante brasileño se encuentra actualmente en la 17.ª posición de la tabla, con solo un punto en los tres primeros partidos. Aunque se cree que el entrenador del Al-Rayyan, Artur Jorge, es su prioridad, el reto de revitalizar un club brasileño histórico podría proporcionar al exentrenador del Sporting CP la plataforma perfecta para reconstruir su reputación lejos del escrutinio de los medios de comunicación europeos. Para un entrenador que triunfó en Lisboa antes de su traslado a Manchester, un nuevo comienzo en Brasil representa un giro interesante en su carrera mientras considera su próximo paso.
Las consecuencias de la salida de Old Trafford
La salida de Amorim del United estuvo marcada tanto por dificultades en el campo como por tensiones fuera de él. El entrenador portugués dirigió 63 partidos durante sus 14 meses al frente del equipo y logró 25 victorias, 15 empates y 23 derrotas. Sin embargo, las estadísticas solo cuentan la mitad de la historia, ya que Amorim también se había peleado con los directivos del club tras insinuar que no estaba contento con lo que ocurría entre bastidores en el Teatro de los Sueños.
El despido se produjo tras una racha de resultados decepcionantes que hicieron caer a los Red Devils en la clasificación de la Premier League, lo que finalmente obligó a la directiva a tomar medidas. Michael Carrick fue nombrado entrenador interino hasta el final de la temporada, encargándose la leyenda del club de estabilizar la plantilla mientras la jerarquía considera opciones a largo plazo. Mientras tanto, Amorim parece dispuesto a seguir adelante rápidamente, con la posibilidad de entrenar en la Brasileirao como una perspectiva muy real pocas semanas después de su despido.
Los próximos pasos de Amorim tras su salida del Manchester United
A pesar de sus dificultades en Inglaterra, el historial previo de Amorim sigue siendo impresionante para muchos observadores de todo el mundo. Antes de su fichaje por la Premier League, Amorim también había disfrutado de etapas al frente del Sporting de Lisboa y del Braga, ganando el título de la Primeira Liga y poniendo fin a una larga sequía para los Leones. Es probable que ese éxito sea lo que haya llevado al Vasco da Gama a considerarlo, ya que buscan salir de la zona de descenso en las primeras etapas de su campaña nacional.
Si aceptara el puesto en Río, Amorim seguiría la tendencia creciente de entrenadores portugueses que triunfan en Brasil, siguiendo los pasos de Jorge Jesus y Abel Ferreira. Queda por ver si el exentrenador del United está preparado para volver a un entorno tan exigente tan pronto después de su salida de Inglaterra. Sin embargo, la oportunidad de dirigir un club de la talla del Vasco da Gama podría ser demasiado tentadora como para rechazarla mientras planea su próximo paso en el mundo del fútbol.
