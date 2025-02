¡Ruben Amorim no tiene la culpa! El asediado entrenador del Manchester United no es responsable de la pesadilla de temporada, incluso si termina en descenso

Los Red Devils parecen peor que nunca con el técnico portugués, pero él ha mostrado verdadera valentía en circunstancias difíciles.

"Realmente creo en los jugadores. Sé que ustedes [los medios] no creen mucho, pero yo sí. Quiero intentar cosas nuevas. Ustedes no piensan que es posible, pero yo sí. Llámenme ingenuo, pero realmente siento que soy el hombre adecuado en el momento adecuado. Podría estar equivocado, pero la tierra seguirá girando y el sol volverá a salir, no importa, y no me preocupa eso. Realmente creo que soy el tipo adecuado para este trabajo".

Solo tres meses después de su conferencia de prensa inicial, uno se pregunta si Ruben Amorim todavía tiene esa misma confianza en sus jugadores del Manchester United. United solo ha ganado cuatro de sus primeros 15 partidos de la Premier League bajo el portugués, lo que los ha dejado languideciendo en el puesto 15, a solo 13 puntos de la zona de descenso.

El descenso todavía parece poco probable dado cuánto han luchado los recién ascendidos Ipswich, Leicester y Southampton, pero no está fuera del reino de la posibilidad, porque United ha estado tan mal. E incluso si Amorim los mantiene en la máxima categoría, no escapará de la vergüenza de supervisar su peor final en la era de la Premier League.

Por lo tanto, algunos críticos creen que Amorim ya ha sido demostrado equivocado. El consenso es que United ha alcanzado un nuevo mínimo histórico bajo la supervisión del entrenador de 40 años, y los jugadores no han mejorado, entonces, ¿cómo puede ser él el "tipo adecuado" para llevar al club adelante?

Sin embargo, ese punto de vista no tiene en cuenta el gran riesgo que tomó Amorim al dejar su zona de confort en el Sporting CP para intentar solucionar el mayor de los desastres en Old Trafford. Las cosas siempre iban a empeorar antes de mejorar. Amorim se ha conducido con dignidad y clase ante un escrutinio injusto, mientras se niega a ceder en sus ideales, y podría ser el 'único tipo' capaz de llevar a cabo este desafiante proyecto.