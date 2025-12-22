Bruno Fernandes Ruben Amorim GFXGetty/GOAL
¡Ruben Amorim necesita un milagro! La lesión de Bruno Fernandes es catastrófica para el Manchester United

El Manchester United muestra una clara mejoría con Ruben Amorim, jugando con mayor ritmo e intención y devolviendo a la afición un fútbol más entretenido.

En octubre, el copropietario del Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, intentó poner fin a las especulaciones sobre el futuro de Ruben Amorim al asegurar que el exentrenador del Sporting CP contará con tres años para demostrar que es un “gran técnico” en Old Trafford. La decisión parece acertada a la luz de las señales de progreso, pero como ocurre siempre en un club del tamaño del United, los resultados son los que terminan marcando el destino del entrenador. Y con la temporada acercándose a su punto medio, aún no son lo suficientemente convincentes.

Los Red Devils mostraron otra actuación mejorada el domingo en Villa Park, pero aun así encajaron su quinta derrota en la Premier League, superados finalmente por el talento de Morgan Rogers. El resultado deja al equipo de Amorim a 13 puntos del líder, Arsenal, tras solo 17 jornadas, y a tres del Liverpool, que ocupa el quinto puesto, previsiblemente el último con acceso a la Liga de Campeones debido al alto coeficiente de la Premier League en la UEFA.

Con apenas dos victorias en sus últimos ocho partidos, el United no está mostrando la regularidad necesaria para aspirar a un regreso a la élite europea. En parte se trata de un problema de mentalidad, pero la causa principal es la falta de calidad real en la plantilla, una carencia que se ha acentuado con las ausencias de Bryan Mbeumo, Amad Diallo y Noussair Mazraoui, todos fuera por su participación en la Copa Africana de Naciones.

Amorim tampoco dispone de una plantilla profunda, por lo que sostener la lucha por la Champions siempre iba a ser una misión cuesta arriba. Sin embargo, el panorama se vuelve aún más sombrío tras la lesión de Bruno Fernandes en Villa Park. No hay que equivocarse: perder al capitán, la única constante del United en rendimiento y disponibilidad, es un golpe catastrófico que puede descarrilar la temporada y colocar a Ratcliffe bajo una enorme presión para poner fin al proyecto de Amorim mucho antes de lo previsto.

  Aston Villa v Manchester United - Premier League

    'Va a tomar un tiempo'

    Como suele ser habitual, Bruno Fernandes fue el cerebro detrás de la mayoría de los mejores momentos del United en la primera mitad ante el Aston Villa, creando una ocasión clara y completando el 89 % de sus pases. Sin embargo, poco antes del descanso, el mediapunta de 31 años se detuvo visiblemente dolorido del isquiotibial, provocando la inquietud de la afición visitante.

    Fernandes logró terminar la primera parte, pero no regresó al campo tras el descanso y fue sustituido por Lisandro Martínez. El internacional portugués fue visto caminando con dificultad hacia el banquillo, claramente incómodo, y Diogo Dalot reconoció después en Sky Sports: “Es enorme. No sabemos qué tan grave es, pero para que salga del partido…”.

    La sorpresa y la preocupación reflejan lo fiable que ha sido Fernandes desde su llegada al United procedente del Sporting CP en enero de 2020. En seis años en el club, solo se ha perdido tres partidos por lesión: uno por un cuadro gripal en marzo de 2022 y dos por molestias en la rodilla al final de la temporada 2023-24.

    Este episodio podría convertirse en el contratiempo físico más serio de su etapa en Old Trafford, como dejó entrever Amorim tras el encuentro: “Es muy extraño. Se trata de un problema muscular. Creo que se perderá algunos partidos, aunque no lo sé con certeza. Vamos a ver. Es un jugador que siempre está en forma, así que podría recuperarse bien”.

  Bruno Fernandes Manchester United 2025-26

    Dependencia de Bruno

    La importancia de Bruno Fernandes para el Manchester United es incuestionable. Ya suma 12 participaciones directas en goles en la Premier League esta temporada, liderando al equipo y sacando cinco de ventaja sobre Bryan Mbeumo, su perseguidor más cercano, a pesar de haber sido utilizado en ocasiones en un rol más retrasado dentro del esquema 3-4-3 de Ruben Amorim.

    La derrota ante el Aston Villa fue apenas el quinto partido de liga en el que el United marcó y Fernandes no estuvo involucrado en al menos uno de los goles. Es el principal generador de juego y amenaza ofensiva del equipo: un competidor feroz que asume la responsabilidad en los momentos clave, exige el máximo a sus compañeros y se entrega por completo a la causa.

    Amorim ya ha confirmado que Fernandes se perderá el partido del Boxing Day frente al Newcastle, y los reportes apuntan a una ausencia de al menos un mes. El United difícilmente puede sostenerse tanto tiempo sin su capitán. A las bajas ya confirmadas de Matthijs de Ligt, Harry Maguire y Kobbie Mainoo se suman las ausencias de Bryan Mbeumo, Amad Diallo y Noussair Mazraoui, quienes no regresarán hasta, como mínimo, el 7 de enero, cuando los Red Devils visiten al Burnley, salvo una eliminación temprana de Costa de Marfil, Camerún o Marruecos en la AFCON.

    Este escenario ha abierto la puerta a los canteranos Shea Lacey y Jack Fletcher, quienes debutaron en la Premier League ante el Villa, pero obliga a Amorim a exprimir una plantilla ya limitada. Y, a estas alturas de la temporada, no hay en el plantel nadie capaz de cubrir el vacío que deja Fernandes.

  Manchester United v Sunderland - Premier League

    Situación desoladora

    En el apartado positivo, el United recuperará a Casemiro para la visita del Newcastle, después de que el brasileño se perdiera el duelo ante el Aston Villa por sanción tras acumular cinco tarjetas amarillas. Muy criticado desde su llegada a Old Trafford, el exjugador del Real Madrid ha mostrado esta temporada una versión más disciplinada sin balón, recuperando posesiones en zonas altas y liderando transiciones rápidas.

    Casemiro cuenta con un notable rango de pase y siempre supone una amenaza en las jugadas a balón parado gracias a su poderío aéreo. Además, es un excelente lector del juego, capaz de asumir buena parte del trabajo menos vistoso mediante duelos e intercepciones. Sin embargo, a sus 33 años, ya no tiene la movilidad de Fernandes ni puede abarcar tanto campo con la misma intensidad, por lo que sería excesivo exigirle que asuma todas sus funciones.

    Surge entonces la pregunta clave: ¿quién es el socio ideal de Casemiro mientras Fernandes esté ausente? Lisandro Martínez ofreció un rendimiento correcto tras incorporarse al mediocampo en la segunda parte en Villa Park, pero es defensor por naturaleza y carece de la creatividad necesaria para ocupar ese rol de forma permanente. Jack Fletcher, hijo del exjugador del United Darren Fletcher, cuenta con proyección, pero a sus 18 años todavía es demasiado inexperto.

    Por su parte, Kobbie Mainoo se perdió el encuentro ante el Villa por una lesión en el gemelo que, según Amorim, podría requerir “algunas semanas” de recuperación. El internacional inglés es un centrocampista técnicamente dotado, capaz de dar mayor fluidez al juego que un perfil tan arriesgado como el de Fernandes, pero incluso estando en plenitud física no tendría garantizados los minutos, ya que por alguna razón Amorim no lo considera una pieza ideal dentro de su sistema.

  Manuel Ugarte Manchester United 2025-26

    Feo Ugarte

    Eso deja a Manuel Ugarte como la última alternativa para el United, un reflejo claro de lo delicado del panorama. Con Casemiro y Kobbie Mainoo fuera, Amorim se vio obligado a apostar por el uruguayo en Villa Park, pero Ugarte desaprovechó una oportunidad clave para reivindicarse.

    El mediocampista perdió la mitad de sus duelos a ras de suelo, cedió la posesión en siete ocasiones y no realizó ni un solo despeje durante el encuentro. Además, completó apenas 27 pases en 77 minutos y se volvió viral por un envío completamente mal medido que terminó flotando sin destino hacia el saque de meta.

    El United no ha ganado ninguno de los últimos nueve partidos de liga que Ugarte ha iniciado como titular, un registro negativo en la historia reciente del club, solo superado por el del muy cuestionado campeón del mundo Kleberson entre enero de 2004 y mayo de 2005. Y no es una casualidad. El exjugador del Sporting y del Paris Saint-Germain se esfuerza, pero su fútbol resulta tosco e ineficaz, con serias carencias de posicionamiento.

    El salto a la Premier League ha sido demasiado exigente para Ugarte, algo que incluso el propio Amorim ha reconocido tras haber trabajado con él en Portugal. “Sé que Ugarte está teniendo dificultades en este momento y mi trabajo es ayudarlo a sentirse futbolista, como lo era en el Sporting. Pero esto es un mundo distinto; necesita adaptarse y mejorar, especialmente en los entrenamientos”, admitió el técnico el mes pasado.

    Desde entonces no se han apreciado avances significativos, y los problemas del United podrían agravarse si continúa contando con su respaldo. A corto plazo, Amorim haría bien en apostar por Lisandro Martínez, un pasador más sereno y progresivo, que canaliza su agresividad con mayor inteligencia que Ugarte.

  Al Ettifaq v Al Hilal - Saudi Pro League

    ¿Oportunidad perdida para Neves?

    El Manchester United necesita con urgencia reforzar el centro del campo si pretende mantenerse en la pelea por el top cinco mientras Bruno Fernandes permanece fuera de acción. La medular ha sido durante años una de las grandes debilidades del equipo, y en los últimos meses varios especialistas han sido vinculados con un posible fichaje por Old Trafford, desde Elliot Anderson, del Nottingham Forest, hasta Carlos Baleba, del Brighton, por quien el club realizó consultas formales durante el verano.

    Los Diablos Rojos también se mantienen en alerta tras conocerse que Rúben Neves estaría planeando un regreso a la Premier League luego de rechazar una renovación con el Al-Hilal. El exreferente del Wolverhampton y habitual compañero de Fernandes en la selección portuguesa encaja a la perfección en el perfil de organizador que marque el ritmo que el United lleva tiempo buscando, y a sus 28 años aún se encuentra en plena madurez futbolística.

    Según The Times, Neves podría estar disponible en el mercado invernal por una cifra cercana a los 20 millones de libras (unos 27 millones de dólares), una oportunidad que parece difícil de dejar pasar. Sin embargo, Amorim se muestra firme a la hora de afrontar fichajes a mitad de temporada.

    “Lo que no podemos hacer es llegar a enero y actuar con urgencia, cometer errores y volver a empezar desde cero”, advirtió el técnico el domingo. “No voy a sentarme con Jason Wilcox y Omar Berrada para decir que necesitamos muchos jugadores. Tenemos un plan. Si hay que sufrir, el club está por encima de todo. Es cierto que necesitamos puntos, pero debemos encontrar soluciones y mantenernos fieles a ese plan. Se siente que vamos a tener que luchar, pero veremos qué sucede”.

  FBL-ENG-PR-MAN UTD-WEST HAM

    Crucial recorrido por delante

    Pese a los avances que Amorim ha logrado en Old Trafford, su reiterado discurso de “lucha” empieza a sonar vacío. Su balance de 14 victorias, 11 empates y 19 derrotas en 44 partidos de Premier League resulta preocupante y refuerza la sensación de que el supuesto “plan” no está dando los resultados esperados.

    Incluso con la plantilla al completo, las señales ya eran inquietantes. El United solo ha dejado su portería a cero una vez en toda la temporada y ha dejado escapar puntos desde posiciones favorables ante Nottingham Forest, Tottenham, West Ham y Bournemouth en las últimas seis semanas. La llegada de Senne Lammens ha aportado cierta serenidad bajo palos, pero el equipo sigue mostrando una fragilidad estructural que le impide volver a competir con la élite. Sin Fernandes, esa debilidad quedará aún más expuesta.

    El capitán no solo es la principal chispa ofensiva, sino también un líder dentro y fuera de la posesión. Sus 96 recuperaciones de balón en la Premier League 2025-26 —solo superado por Anderson— reflejan su impacto defensivo. Sin él para apagar incendios, existe un riesgo real de que el equipo de Amorim se desmorone, especialmente en las transiciones defensivas. Newcastle, sin duda, olerá sangre.

    Una nueva derrota podría dejar a Amorim al límite antes de una serie de partidos de obligado triunfo. El United recibirá a Wolves el 30 de diciembre antes de visitar a Leeds y Burnley en un lapso de ocho días. Sobre el papel, el calendario es favorable, y sería una sorpresa tropezar ante Wolves después de haber goleado al colista 4-1 en Molineux hace apenas dos semanas.

    Leeds llega en clara mejoría y saboreará la posibilidad de dar el golpe en el derbi de los Pennines, mientras que Burnley siempre supone un reto en Turf Moor. Amorim necesita empezar a encontrar soluciones en el mercado de fichajes de inmediato; de lo contrario, cuando Fernandes regrese, podría ser demasiado tarde para salvar su proyecto.

