Rubén Amorim fue visto observando a Carlos Alcaraz en un campeonato de tenis, en una rara aparición pública tras su despido del Manchester United

«Siempre he estado muy agradecido por todo lo que hizo Rubén», declaró el delantero del United Matheus Cunha a DAZN al reflexionar sobre el impacto de su antiguo entrenador. «Creo que es muy fácil, cuando las cosas cambian, ver el pasado solo como problemas, pero es todo lo contrario; era una persona increíble».

«Muchos jugadores nuevos llegaron gracias a él, así que creo que también tiene mucho que ver en el éxito que estamos teniendo ahora», continuó Cunha, sugiriendo que las bases sentadas por Amorim están contribuyendo al actual resurgimiento que se está disfrutando en Old Trafford bajo la nueva dirección técnica.

El técnico portugués rara vez ha estado mucho tiempo fuera del fútbol desde que comenzó su andadura como entrenador en el Casa Pia portugués en 2018, pero la naturaleza de su salida de Manchester le ha obligado a resetearse mentalmente. Su cotización sigue siendo alta en el circuito europeo y, a pesar del revés sufrido en Inglaterra, sigue vinculado a varias vacantes de alto nivel en todo el continente.

Queda por ver si su viaje a Catar es puramente por placer o un discreto preludio de conversaciones profesionales. Por ahora, Amorim parece contento con seguir siendo un espectador, utilizando su importante indemnización por despido para disfrutar de un periodo de reflexión lejos del implacable circo mediático que rodea a la gestión del fútbol de élite.