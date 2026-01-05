Ruben Amorim cavó su propia tumba: sus errores y obstinación lo dejaron fuera del Manchester United

claramente molesto por algo pero reacio a explicarlo. Repetidamente dijo “no quiero hablar de ello” cuando se le preguntó si había cambios en su relación con el director deportivo Jason Wilcox. Sin embargo, al final de la conferencia en Elland Road, cuando se le cuestionó si todavía contaba con la confianza de la junta directiva, no solo mordió el anzuelo, sino que respondió con contundencia.

“Para empezar con eso, noté que recibiste información selectiva sobre todo,” comenzó. “Vine aquí para ser el gerente del Manchester United, no solo el entrenador. Y eso está claro. Sé que mi nombre no es [Thomas] Tuchel, no es [Antonio] Conte, no es [José] Mourinho, pero soy el gerente del Manchester United. Y lo seré durante 18 meses, o hasta que la junta decida cambiarlo.”

Lo que parecía una rueda de prensa rutinaria se transformó de repente en una escena de drama televisivo. Amorim insistió en que quería ser “el gerente, no el entrenador” y añadió: “En cada departamento —el de scouting, el director deportivo— cada uno debe hacer su trabajo, yo haré el mío durante 18 meses y luego seguimos adelante.”

Pero, en lugar de 18 meses, Amorim solo tuvo otras 19 horas en el cargo, ya que fue despedido la mañana del lunes. Difícilmente podía sorprenderle, dado que su conferencia en Leeds parecía una declaración de renuncia anticipada. A pesar de su relación a menudo tensa con los medios, Amorim los utilizó para criticar a la directiva que lo había contratado. Y como Enzo Maresca descubrió en Chelsea o Nuno Espírito Santo en Nottingham Forest, una vez que haces eso, casi siempre solo hay un ganador.