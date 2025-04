Roy Keane está equivocado: Ruben Amorim debería haber rotado MÁS en Newcastle antes del partido de vuelta contra el Lyon en la Europa League, que definirá la temporada del Manchester United

Manchester United vs Lyon

Newcastle vs Manchester United

Llegar a semifinales y mantener vivas las esperanzas de clasificar a la Champions es más importante que tres puntos en la Premier League.

Rory McIlroy no fue el único irlandés del que no podías apartar la vista el domingo. Justo antes de la apasionante victoria de McIlroy en el Masters, Roy Keane dio su propia demostración de fuerza mientras arremetía contra el Manchester United tras su paliza 4-1 por parte del Newcastle. El ex capitán de los Red Devils es una cita obligada cada vez que el United pierde, lo cual es un hecho común en estos días, y tuvo muchas líneas de ataque después de ver su capitulación en la segunda mitad en Tyneside.

Como el capitán durante una de las etapas más grandes del United, Keane está mejor posicionado que nadie para evaluar qué ha salido mal en Old Trafford en la última década más o menos, y muchos fanáticos habrían estado asintiendo mientras arremetía contra Altay Bayindir, declaró que el equipo de Ruben Amorim era "débil mental y físicamente", criticó su falta de amenaza de gol y afirmó que no veía señales de progreso.

Pero hubo un área en la que estaba fuera de lugar: fue cuando no mostró simpatía por el hecho de que el United tenía un ojo en su partido de vuelta de cuartos de final de la Europa League contra el Lyon el jueves.

No había duda de que los Red Devils estaban más enfocados en el partido europeo, que está muy equilibrado después del dramático empate 2-2 en Francia la semana pasada. ¿Y quién puede culparlos por preocuparse más por llegar a la semifinal de la competición secundaria de Europa que por los tres puntos en juego en St James' Park?