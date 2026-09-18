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Gianluca Minchiotti
Traducido por

Ronaldo cumple 50 años: el Inter lo celebra

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El brasileño jugó con la camiseta del Inter de 1997 a 2002

El Inter celebra a Ronaldo, en el día de su 50º cumpleaños. Luís Nazário de Lima Ronaldo jugó con la camiseta del Inter de 1997 a 2002, con un balance de 99 partidos y 59 goles, además de una Copa de la UEFA conquistada en la temporada 1997-98, con el 3-0 en la final contra la Lazio en París.


El Inter de Massimo Moratti fichó a Ronaldo procedente del Barcelona en 1997 pagando la cláusula de rescisión de 48.000 millones de liras, para luego ser traspasado en el verano de 2002 al Real Madrid por 45 millones de euros.






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