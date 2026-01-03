Ronald Araújo regresa al entrenamiento del Barcelona después de un descanso por salud mental mientras que Hansi Flick recibe un gran impulso con el regreso de dos jugadores tras lesión

Después de hacer 15 apariciones para el Barcelona esta temporada, Ronald Araújo tuvo una solicitud de alejarse del primer equipo concedida por los campeones defensores de La Liga. En diciembre, el internacional uruguayo emprendió una peregrinación espiritual para "redescubrirse a sí mismo", mientras visitaba sitios sagrados en Israel. Ahora, sin embargo, está de vuelta con sus compañeros de equipo, aunque el entrenador Hansi Flick dijo que aún no está listo para regresar al primer equipo.

Le dijo a los reporteros el viernes: "Depende de él. No está al 100% físicamente, pero lo está haciendo bien. Él tiene que decidir qué tan rápido quiere progresar. Para mí, eso está claro. Lo que veo y siento es que el apoyo del equipo es fantástico. Ha tomado el tiempo que necesitaba. Está en el camino correcto."