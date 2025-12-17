Getty Images Sport
Ronald Araújo define su regreso a los entrenamientos del Barcelona tras un retiro espiritual en Israel
Araujo recibe descanso del Barça
El proceso de recuperación de Ronald Araújo empieza a vislumbrar un punto de llegada. Tras semanas de incertidumbre sobre su estado anímico y su futuro inmediato, el defensor uruguayo de 26 años ya ha comunicado sus planes al entrenador Hansi Flick y a la directiva del Barcelona.
De acuerdo con información de Marca y AS, Araújo se siente preparado para reincorporarse al equipo tras el parón navideño, luego de haber encontrado calma en un viaje a Tierra Santa, donde buscó recomponerse emocionalmente después de soportar una intensa y constante ola de críticas.
Un viaje de sanación
La ausencia de Araújo no respondió a una lesión física, sino a un desgaste emocional profundo. Tras un error de alto impacto y una expulsión frente al Chelsea en la Liga de Campeones —episodio que desató una dura reacción tanto de la afición como de los medios—, el defensor habría comenzado a padecer ansiedad y ataques de pánico. Consciente de que no se encontraba en condiciones de rendir, solicitó permiso para priorizar su salud mental, una petición que el club atendió de inmediato.
En busca de calma, el zaguero uruguayo emprendió un viaje espiritual a Israel. Durante la última semana recorrió lugares sagrados en Jerusalén y Tel Aviv, utilizando la peregrinación como un espacio de reflexión personal para reencontrar el equilibrio emocional que había perdido.
Según los reportes, la experiencia tuvo el efecto esperado. Araújo regresó sintiéndose “progresivamente mejor” y mentalmente más fuerte, convencido de que está listo para volver a afrontar las exigencias del fútbol de élite.
Así se perfila el regreso de Araújo
Concluida su peregrinación, Araújo ha centrado ahora su atención en el regreso al plano profesional. El defensor tiene previsto viajar a su Uruguay natal para pasar las fiestas navideñas con su familia, aprovechando esos días para recargar energías antes de volver a Cataluña.
Ha marcado el 29 de diciembre como la fecha de su reincorporación a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, lo que le permitirá completar varias sesiones de entrenamiento y demostrar su estado físico a Hansi Flick antes del primer compromiso oficial del Barcelona en 2026.
Con ambición, Araújo se ha fijado como objetivo reaparecer en el derbi catalán ante el Espanyol, programado para el 3 de enero. Aunque aún está por verse si Flick apostará por alinearlo de inicio en un duelo de alta exigencia, la disposición del uruguayo a estar disponible supone un impulso significativo para un equipo que ha tenido que reorganizarse sin su líder defensivo.
El Barça respalda al defensor
Durante todo este proceso, la postura del Barcelona ha sido de apoyo absoluto. Tanto el presidente Joan Laporta como el entrenador Hansi Flick han respaldado públicamente a su capitán, subrayando que la persona está siempre por encima del futbolista. El club evitó en todo momento fijar plazos para su regreso, dejándole claro que podía tomarse el tiempo necesario para recuperarse.
La decisión de Araújo de volver antes de lo previsto es una muestra de su fortaleza mental, aunque en el seno del club se espera que su reintegración sea manejada con máxima cautela. Por ahora, la certeza de que su capitán ha encontrado tranquilidad y está listo para volver a defender el escudo representa, para muchos aficionados, el mejor regalo de Navidad posible.
