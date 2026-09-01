La Roma se queda sin extremo izquierdo. La situación vinculada a Jamie Leweling, primer objetivo para reforzar la parcela ofensiva de Gian Piero Gasperini, ha cambiado rápidamente en el transcurso de las últimas horas: después de las reticencias iniciales del jugador, decidido a quedarse en el Stuttgart, la Roma ha ofrecido 30 millones de euros más bonus, cantidad aceptada por los alemanes, pero no ha logrado desbloquear la operación.





SE CANCELA EL VUELO - Aunque parecía casi hecho, a poquísimas horas del cierre del mercado de fichajes la negociación salta definitivamente por los aires: el plan de vuelo directo a Ciampino, que se presumía debía utilizarse para llevar al extremo del Stuttgart a la capital, ha sido cancelado.





EL NO DEL JUGADOR - El Stuttgart había aceptado en la noche de ayer una oferta de 30 millones de euros más 4 de bonus. El acuerdo con los agentes ya se había alcanzado y los documentos estaban preparados, pero las dudas del futbolista y los plazos han marcado la diferencia: Leweling quiere seguir en el Stuttgart y también habría rechazado una oferta del Everton (club propiedad igualmente de la familia Friedkin). Los ingleses habrían ofrecido cerca de 43 millones de euros, bonus incluidos.





NADA DE GITTENS - Según lo informado por Fabrizio Romano, Bynoe-Gittens siempre fue intransferible en calidad de cedido para el Chelsea. Se cae, por tanto, la operación: no vestirá la camiseta de la Roma la próxima temporada.



