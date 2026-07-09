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Gianluca Minchiotti

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Roma, oficial: Massimo Margiotta, nuevo responsable de la cantera

AS Roma
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Serie A

Nuevo nombramiento en el organigrama técnico de la Roma


El AS Roma ha nombrado a Massimo Margiotta responsable del sector juvenil.

Ha firmado un contrato de tres años, hasta el 30 de junio de 2029, con opción a dos temporadas más.


Exfutbolista profesional, delantero que jugó en la Serie A con Perugia y Udinese, Margiotta dirigió el sector juvenil del Hellas Verona entre 2017 y 2026.


Esta decisión refleja el compromiso de la propiedad por seguir invirtiendo en la cantera y mantener al AS Roma como una de las canteras de talento más importantes a nivel internacional».


  • El comunicado añade: «Acepto este cargo con gran orgullo y responsabilidad», afirmó Margiotta.


    «La Roma es un referente en el fútbol juvenil y mi objetivo es trabajar cada día para transmitir a los chicos los valores del club y ayudarlos a desarrollar su potencial humano y deportivo», afirmó.


    El club le da a Massimo una cálida bienvenida a la capital y le desea lo mejor en esta nueva y estimulante aventura.


    «¡Bienvenido a Roma!».


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