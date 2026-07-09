Roma, oficial: Massimo Margiotta, nuevo responsable de la cantera





El AS Roma ha nombrado a Massimo Margiotta responsable del sector juvenil.

Ha firmado un contrato de tres años, hasta el 30 de junio de 2029, con opción a dos temporadas más.





Exfutbolista profesional, delantero que jugó en la Serie A con Perugia y Udinese, Margiotta dirigió el sector juvenil del Hellas Verona entre 2017 y 2026.





Esta decisión refleja el compromiso de la propiedad por seguir invirtiendo en la cantera y mantener al AS Roma como una de las canteras de talento más importantes a nivel internacional».



