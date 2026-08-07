Como se lee en la web oficial del club romano, «la AS Roma comunica que ha llegado a un acuerdo con el Rayo Vallecano para la cesión de Marash Kumbulla. La operación se cierra con la fórmula de la cesión con opción de compra».
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Roma, oficial: Kumbulla, traspasado al Rayo Vallecano, la fórmula
La nota prosigue: "El defensa ha sumado 68 partidos con la Roma, marcando 4 goles y participando también en la conquista de la Conference League en 2022.
¡Mucha suerte en el futuro, Marash!".
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