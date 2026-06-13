Tony D'Amico, nuevo director deportivo de laRoma, ya trabaja para definir las prioridades del club. Aunque asumirá el cargo el 1 de julio, ha empezado a gestionar las renovaciones de los jugadores clave. Además de Dybala, debe resolver la renovación de Gianluca Mancini, cuyo contrato vence en 2027 y a quien Gian Piero Gasperini no quiere perder.
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Roma mejora la oferta para renovar a Mancini
OFERTA MEJORADA
La Roma quiere llegar a un acuerdo con Mancini. Para Gasperini es clave y el jugador, muy vinculado a los colores giallorossi desde 2019, está cerca de renovar tras la mejora en la ofertadela directiva.
LA TEMPORADA DE MANCINI
Ha sido una gran temporada para Mancini, clave en el regreso de la Roma a la Liga de Campeones. Jugó 45 partidos y marcó 5 goles: 4 en liga, incluido el doblete decisivo en el derbi de vuelta contra la Lazio.