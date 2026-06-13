Roma mejora la oferta para renovar a Mancini

Tony D'Amico, nuevo director deportivo de laRoma, ya trabaja para definir las prioridades del club. Aunque asumirá el cargo el 1 de julio, ha empezado a gestionar las renovaciones de los jugadores clave. Además de Dybala, debe resolver la renovación de Gianluca Mancini, cuyo contrato vence en 2027 y a quien Gian Piero Gasperini no quiere perder.