Roma-Inter EN DIRECTO a las 18 h

El duelo más esperado de esta primera parte de la Serie A 2026/2027 arrancará oficialmente a las 18:00 en el estadio Olímpico de Roma. Sobre el campo se enfrentarán los dos equipos que están dominando hasta ahora el campeonato, con un Roma-Inter que vale mucho más que un simple enfrentamiento directo.

La Roma de Gian Piero Gasperini y de la dupla Malen-Dybala tiene la mejor defensa del campeonato, con un solo gol encajado y hasta 12 marcados, pero sobre todo es cada vez más un equipo gasperiniano también sobre el campo. El Inter de Cristian Chivu, vigente campeón, ha dejado atrás la derrota ante el Real Madrid y tiene el mejor ataque del torneo con 13 goles, aunque con alguna fragilidad defensiva todavía por corregir.

Quien gane llegará al largo parón con entusiasmo, ligereza y serenidad; quien pierda tendrá que trabajar para remontar y convivir con críticas y dudas.





ROMA-INTER

GOLEADORES: -







