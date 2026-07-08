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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Roma: Greenwood pide un millón más

Roma
Fichajes
M. Greenwood

Las negociaciones por el jugador inglés que gusta a los giallorossi están paralizadas por ahora.

Mason Greenwood sigue entrenando con el Marsella, pero su futuro podría cambiar. El delantero inglés aguarda la oferta oficial de la Roma, su destino preferido, mientras la negociación está estancada a la espera de la aprobación final de los Friedkin para una inversión total cercana a los 100 millones de euros entre traspaso, salario y comisiones.


  • El objetivo es cerrar la operación antes del 15 de julio, cuando el Marsella viaje a Costa de Marfil. Queda un último escollo contractual: tras un acuerdo preliminar de 4,5 millones de euros por temporada más bonificaciones, el entorno del jugador pide un millón más, solicitud que la Roma ya rechazó y no planea cambiar.


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