Roma, cómo está Koné: no hay lesión, será evaluado día a día

En el caso de Koné, la noticia de la mañana es que no hay lesiones y que el francés será evaluado día a día, como informa Sky: también en este caso no preocupa y, de hecho, no hay pruebas previstas. Sigue siendo seria duda para Turín y, con total seguridad, no se correrán riesgos, con el objetivo de que esté recuperado para el gran partido contra el Inter programado para el sábado 19 en el Olímpico. Contra el Torino, en el centro del campo Pisilli parte como favorito sobre De Roon, con Cristante confirmado; por la izquierda Wesley, mientras que por la derecha Lulli tiene ventaja sobre Molina, según Sos Fanta.