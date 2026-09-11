¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Manu Kone RomaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Roma, cómo está Koné: no hay lesión, será evaluado día a día

Roma
M. Kone

El estado del centrocampista de la Roma, tras el problema sufrido contra el Fenerbahçe

Las molestias en la rodilla que sufrió Manu Koné en la Champions League y los calambres de Paulo Dybala: estas son las dos situaciones que Gian Piero Gasperini debe evaluar en la Roma, al día siguiente del empate con el Fenerbahçe y a tres días de la visita al campo del Torino, partido programado para el lunes a las 18:30. En torno al número 21 argentino no hay preocupación, debería estar disponible con normalidad y luego será el entrenador quien decida cómo gestionarlo. Él, Mora y Soulé vuelven a disputarse dos puestos.

  • Cómo está Koné

    En el caso de Koné, la noticia de la mañana es que no hay lesiones y que el francés será evaluado día a día, como informa Sky: también en este caso no preocupa y, de hecho, no hay pruebas previstas. Sigue siendo seria duda para Turín y, con total seguridad, no se correrán riesgos, con el objetivo de que esté recuperado para el gran partido contra el Inter programado para el sábado 19 en el Olímpico. Contra el Torino, en el centro del campo Pisilli parte como favorito sobre De Roon, con Cristante confirmado; por la izquierda Wesley, mientras que por la derecha Lulli tiene ventaja sobre Molina, según Sos Fanta.

    • Anuncios

    ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Serie A
Torino crest
Torino
TOR
Roma crest
Roma
ROM