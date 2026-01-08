Rodrygo reborn at Real MadridGetty
Rodrygo renace en el Real Madrid: El brasileño suplente vuelve a cumplir después de finalmente ganarse la confianza de Xabi Alonso

El verano pasado, todos estaban convencidos de que Rodrygo simplemente tenía que dejar el Real Madrid. No había manera de verlo de otro modo; el brillante brasileño había sido dejado de lado tanto por Carlo Ancelotti como por Xabi Alonso, y no tenía futuro en el Bernabéu.

Arsenal, Liverpool e incluso Tottenham estaban supuestamente interesados, mientras que el acuerdo potencial más convincente surgió al final de la ventana de transferencias, ya que los rumores sugerían que el Manchester City intentaba deshacerse de Savinho para hacer espacio para el jugador marginado de Madrid. 

Todos ellos podrían haber tenido sentido. Pero para Rodrygo, realmente no importaba dónde terminara, siempre y cuando ya no estuviera en Madrid. Aquí había un talento inmenso siendo desperdiciado, languideciendo en los bancos de suplentes por toda España cuando debería estar brillando en el campo.

Aún así, Rodrygo se quedó. Y ahora, de forma bastante improbable, está de vuelta en acción. Después de sobrevivir a las conversaciones de transferencias y superar un período de tumulto y agitación, el internacional brasileño finalmente ha recibido una oportunidad de Alonso. Esa confianza ha sido recompensada con estilo, con Rodrygo demostrando, con la camiseta blanca de Madrid, que puede estar entre los mejores del mundo. 

    Desde su llegada a Madrid desde Santos en 2019, Rodrygo ha sido algo así como un enigma. A pesar de marcar algunos goles importantes en la Liga de Campeones y contribuir a las victorias en el título de La Liga, parecía que nunca aseguraba un papel consistente en el equipo. Incluso en su temporada más involucrada bajo Ancelotti, en 2023-24, Rodrygo comenzó solo 28 partidos de liga, y solo completó 90 minutos en 12 ocasiones. No importaba que acumulase 15 contribuciones de gol en La Liga; siempre había razones para que pasara tiempo en el banquillo.

    Las cosas llegaron a un punto crítico durante las últimas semanas de la temporada pasada. Tras el parón internacional de marzo, Rodrygo comenzó solo dos de los últimos 10 partidos de liga de Madrid y no jugó en absoluto durante el mes de mayo. La ausencia más notable fue en el Clásico decisivo por el título contra el Barcelona, cuando Ancelotti decidió no llamar al brasileño desde el banquillo a pesar de que su equipo iba detrás en su enfrentamiento imprescindible.

    "Veo a Rodrygo en buena forma. Estaba en el banquillo por una decisión técnica," dijo Ancelotti sobre el incidente. "Todavía es importante y lo necesitaremos en el Mundial de Clubes. Es un jugador especial y jugará un papel clave."

    Ancelotti, por supuesto, no estaba presente en el Mundial de Clubes ya que fue apartado para permitir a Alonso tomar el mando entre el final de la temporada doméstica y el inicio del torneo en Estados Unidos. Sin embargo, la suerte de Rodrygo no cambió. Después de comenzar el partido inaugural del Madrid contra el Al-Hilal, solo consiguió dos apariciones como sustituto mientras que jugadores como Gonzalo García y Arda Güler se posicionaban en la parte superior del orden jerárquico. Para el momento en que el Madrid fue eliminado en las semifinales contra el Paris Saint-Germain, Rodrygo nuevamente fue un suplente no utilizado.

    Sin posición aparente

    Parte del problema, al parecer, era que Alonso no podía encontrar la posición adecuada para Rodrygo. Es un problema que Ancelotti también tuvo. A pesar de todas las conversaciones sobre la versatilidad y el talento de Rodrygo - Jude Bellingham lo calificó como el 'jugador más talentoso técnicamente' en la plantilla del Madrid en febrero - está claro que el brasileño no es un extremo natural. Él mismo lo admitió en 2022, revelando que prefiere jugar como segundo delantero o número 10. 

    Ancelotti colocó a Rodrygo en el extremo por largos periodos, y solo lo utilizó en el centro cuando necesitó un reemplazo para Karim Benzema mientras el francés lidiaba con una última temporada en Madrid plagada de lesiones. Alonso, por su parte, es un tipo de entrenador diferente. Solo usa a los jugadores donde son un ajuste aparente y obvio para su sistema. Quien juega en la derecha tiene que mantenerse en el ancho o cortar hacia adentro. Como tal, no había espacio para Rodrygo, quien tiende a operar en el espacio medio-derecho y se desplaza al centro.

    Y así, mientras Rodrygo fue nombrado entre los suplentes en 16 de los primeros 20 partidos de La Liga y la Liga de Campeones del Madrid en la temporada, Alonso optó por jugadores como Brahim Diaz o el nuevo fichaje Franco Mastantuono para desempeñar roles rígidos, lo cual se volvió cada vez más importante mientras Kylian Mbappe prosperaba con la libertad de moverse por toda la línea de ataque.

    Restaurado

    En diciembre, las cosas cambiaron. Empezó, en verdad, con un golpe de suerte por parte de Rodrygo. Mbappé se lesionó antes del choque de la Liga de Campeones del Madrid con el Man City y no se le arriesgó. Alonso respondió alineando a Rodrygo en el lado derecho de un 4-4-2. El Madrid perdió 2-1, pero Rodrygo encontró el fondo de la red y fue, con bastante comodidad, el mejor jugador de Los Blancos en la noche. También hizo titulares por abrazar a Alonso después de anotar en una clara respuesta a los informes de que el entrenador enfrentaba el despido tras una racha de malos resultados.

    "Sabemos que hay mucha presión aquí", dijo Rodrygo después del juego. "Es normal cuando las cosas no van bien en el campo. Después de mi gol, fui a abrazar a Xabi para mostrar la unidad del equipo. Sabía que era importante tener ese momento".

    Eso marcó el tono para el renacimiento de Rodrygo. Volvió a anotar contra el Alavés cuatro días después, consiguiendo un gol de la victoria en el minuto 76 para asegurar una nerviosa victoria por 2-1. Y después de volver al banquillo para la victoria en la Copa Del Rey sobre el Talavera de liga inferior en la Copa Del Rey, regresó al once inicial para la victoria del Madrid por 2-0 sobre el Sevilla en su último partido antes del descanso invernal. Rodrygo participó en ambos goles, produciendo un maravilloso centro para que Jude Bellingham rematara de cabeza el primero antes de ganar el penalti tardío que Mbappé anotó para sellar los puntos.

    El domingo, Rodrygo consiguió otro dúo de asistencias mientras el Madrid arrasó comprehensivamente al Real Betis, 5-1, en lo que fue su mejor actuación hasta ahora bajo el mando de Alonso. Juntándolo todo, Rodrygo ha sumado dos goles, tres asistencias y ganó un penalti en sus últimos cuatro partidos como titular, un fuerte contraste con su incapacidad para salir del banquillo durante meses anteriormente. 

    Espacio para mejorar

    Quizás lo más importante es que este regreso a la forma se ha producido sin que Rodrygo esté en su mejor nivel absoluto. Una crítica justa al brasileño es que es un jugador de momentos. Sus heroicas en la Liga de Campeones contra el Chelsea y el Man City en 2024 pueden ser recordadas con cariño por los madridistas, pero existieron de manera aislada, en lugar de durante una serie de actuaciones inmensas. Rodrygo no domina tanto como flota dentro y fuera de los partidos.

    Su gol contra el City esta temporada fue su primero a nivel de club en casi nueve meses, mientras que su tanto contra el Alavés unos días después puso fin a una sequía goleadora de 11 meses en La Liga. La falta de consistencia siempre ha sido lo que ha frenado a Rodrygo, y parecía estar destinado a ser su caída en el Madrid antes de este repunte en la forma.

    Desde un punto de vista táctico, cuando Rodrygo veía el campo anteriormente bajo Alonso, era mayormente como extremo izquierdo, reemplazando a Vinicius Jr cuando su compatriota comenzaba a cansarse al final de los partidos. Ahora, sin embargo, ha restablecido un papel para sí mismo por la derecha, y está teniendo un impacto mucho mayor en los partidos, tanto en jugadas abiertas como en jugadas a balón parado. Así que, si bien aún no ha vuelto a su mejor nivel, ha mostrado lo suficiente, junto con una fuerte producción de goles y asistencias, para seguir siendo de confianza.

    Problemas tácticos

    En el panorama general, el problema sigue siendo que el Madrid tiene demasiados atacantes de élite y no suficientes roles en el equipo para todos ellos. Mbappé y Vinicius, a pesar de que ambos quieren operar en áreas similares, deben comenzar, mientras que Jude Bellingham también es intocable como el más adelantado de los centrocampistas del Madrid. La caída de Ancelotti se debió en gran parte a que intentó e hizo un mal intento de incluir a Rodrygo en su alineación, lo que significaba que tenía demasiados jugadores con mentalidad ofensiva en el campo sin los mediocampistas necesarios detrás de ellos para que su equipo tuviera éxito hacia adelante o en defensa. Con Rodrygo de regreso en la escena, Alonso ahora enfrenta un dilema similar.

    “Es mi decisión. Hay tantos juegos, y veremos cómo va en cualquier momento dado o dependiendo de nuestras necesidades. No descarto nada", dijo antes de la semifinal de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid en Jeddah. 

    Comenzar con Mbappé, Vinicius y Rodrygo juntos sigue siendo un riesgo. El trío comenzó en la victoria sobre el Sevilla, pero los Blancos estuvieron lejos de ser convincentes en la victoria. Mbappé volvió a estar al margen en la victoria sobre el Betis, que resultó ser la mejor actuación del equipo en toda la campaña, y se espera que se pierda la Supercopa por completo mientras sigue recuperándose de una lesión. Eso debería permitir a Rodrygo al menos un par de oportunidades más, pero queda por ver si Alonso lo devolverá al banquillo una vez que todas sus opciones de ataque estén disponibles nuevamente.

    El futuro sigue siendo incierto

    Así que mientras Rodrygo vuelve a jugar con una sonrisa en el rostro, habrá quienes duden de cuánto tiempo durará esto, dado los altibajos de su carrera hasta la fecha. Y mientras se prepara para celebrar su 25 cumpleaños el viernes, el que fue una vez una joven promesa necesita encontrar un papel consistente, ya sea en Madrid o en otro lugar.

    Ha demostrado en el último mes que aún puede contribuir a la causa del Madrid, lo que significa que debería obtener más oportunidades en la segunda mitad de la campaña de las que tuvo durante los primeros meses de Alonso a cargo. Pero, ¿será eso suficiente para que se quede? Su contrato tendrá solo dos años más al final de la temporada, y con Mastantuono probablemente mereciendo más oportunidades de inicio a medida que madura, el Madrid podría optar por vender a Rodrygo antes de que sea demasiado tarde.

    El elefante en la habitación, por supuesto, es que podrían verse obligados a vender a su compatriota Vinicius, quien sigue estancado en las conversaciones sobre su contrato tras la ruptura de su relación con Alonso. Se cree que un traslado multimillonario a Arabia Saudita está sobre la mesa si Vinicius lo quisiera este verano, y su salida podría allanar el camino para que Rodrygo gane más minutos en su posición más favorecida a la izquierda.

    Como tal, después de un verano en que parecía destinado a irse pero optó por quedarse, Rodrygo está siendo recompensado tardíamente por su lealtad. Sin embargo, estas actuaciones podrían ser el preludio al final de su carrera en el Madrid si otros se convencen de dar el paso en seis meses.

