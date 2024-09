Rodrygo es uno de los 30 mejores futbolistas del mundo, pero la estrella del Real Madrid necesita convertirse en un jugador regular que gane partidos para lograr el Balón de Oro

Real Madrid vs VfB Stuttgart

El brillante brasileño ha expresado su frustración por no haber sido nominado al premio de 2024, pero necesita elevarse para ser reconocido.

Rodrygo estaba enojado, aunque de la manera en que las personas famosas expresan su frustración en estos días, publicando una serie de mensajes crípticos en su historia de Instagram. El brasileño no había sido nombrado en la lista de 30 futbolistas masculinos nominados para el Balón de Oro de 2024, y posteriormente le dijo a ESPN que estaba "molesto" por su omisión.

Sus comentarios, en verdad, han sido un poco exagerados. Rodrygo no fue pedante, no fue malhumorado y no mencionó a nadie más que lo haya superado, incluso si podría haber estado justificado en hacerlo. Más bien, simplemente reconoció lo que probablemente sea cierto: es uno de los 30 mejores futbolistas del mundo.

Pero una cosa es tener el talento, o incluso las estadísticas, para entrar en la lista de nominados, y otra es tener el tipo de seriedad para superar a otros. Los jóvenes de hoy en día probablemente lo llamen "aura", pero el brasileño, a pesar de toda su brillantez, nunca ha hecho lo suficiente para tener el tipo de estrellato que sin duda corresponde a su inmensa calidad como futbolista.

Rodrygo es, en muchos sentidos, víctima de su propia versatilidad: un futbolista tan bueno haciendo un poco de todo en el último tercio del campo mientras juega en el mismo equipo que tantos otros buenos jugadores, significa que su talento absoluto a menudo pasa desapercibido. Lo mismo ocurre con su falta de un momento distintivo, y hasta que haga algo que demuestre que es genial, ese reconocimiento del Balón de Oro que tanto anhela podría seguir siendo esquivo.