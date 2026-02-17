Getty/GOAL
Robin van Persie toma medidas drásticas después de que Raheem Sterling fuera excluido del entrenamiento del Feyenoord
Nuevo comienzo en el extranjero para Sterling
Según el Daily Mail, Sterling no puede comenzar a entrenar en la sede oficial del Feyenoord ni jugar ningún partido con el club hasta que obtenga su permiso de trabajo. El jugador de 31 años, que rescindió su contrato con el Chelsea en enero antes de fichar por el Feyenoord como agente libre, estuvo en las gradas viendo a su nuevo equipo ganar por 1-0 al Go Ahead Eagles en la Eredivisie el domingo. Tras el partido, Van Persie reveló que se llevará a toda la plantilla a Bélgica para que Sterling pueda integrarse legalmente.
Van Persie: Lo hacemos por él.
Van Persie declaró a los periodistas: «En el extranjero está permitido. Lo hacemos por él, pero también quiero trabajar en el desarrollo de nuestro equipo. Podemos tener buenas conversaciones y hacer cosas divertidas juntos. Empezará a entrenar pasado mañana, martes».
El entrenador del Feyenoord añadió cuándo espera que Sterling esté disponible para jugar: «Veremos cada semana cuándo está en condiciones de jugar un partido. Eso llevará algún tiempo, pero me parece lógico, ya que lleva seis meses sin jugar».
«Estoy seguro de que el Feyenoord es un lugar donde puedo ser feliz».
De hecho, la última aparición competitiva de Sterling se remonta a mayo de 2025, cuando estaba cedido en el Arsenal. El internacional inglés no había jugado con el Chelsea desde mayo de 2024, tras haber sido excluido de la plantilla por Enzo Maresca y mantenido al margen por el sucesor del italiano, Liam Rosenior.
Varios clubes se interesaron por Sterling tras su salida del Chelsea, entre ellos el Tottenham y el Nápoles, pero él optó por intentar relanzar su carrera en el Feyenoord. Sobre esa decisión, Sterling declaró: «Como agente libre, he tenido, por primera vez en mucho tiempo, la oportunidad de controlar el siguiente paso en mi carrera. Quería tomarme mi tiempo para hablar con los clubes y sus entrenadores para comprender mejor el papel que tenían previsto para mí y asegurarme de que puedo aportar un valor real en esta nueva etapa.
Después de hablar en detalle con Robin, estoy seguro de que el Feyenoord es un lugar en el que puedo ser feliz y consolidarme como un miembro valioso del equipo. Jugar en el extranjero es un reto completamente nuevo para mí, y estoy listo para afrontarlo. Sinceramente, estoy deseando empezar».
¿Aún tienes esperanzas de volver a la selección inglesa?
Sterling también podría tener la mirada puesta en volver a la selección inglesa, tras haber disputado su último partido internacional, el número 82, en diciembre de 2022 en el Mundial de Catar. Quizá sea demasiado tarde para que se cuele en los planes de Thomas Tuchel para el Mundial de 2026, pero aún es posible que regrese a tiempo para la Eurocopa de 2028, que Inglaterra coorganizará.
Van Persie no tiene ninguna duda de que Sterling todavía tiene mucho que ofrecer al más alto nivel, como dijo en la presentación del extremo: «Su currículum futbolístico habla por sí solo. Es un jugador cuyas cualidades pueden cambiar el resultado de un partido sin lugar a dudas, y
estoy convencido de que resultará ser una valiosa incorporación al equipo, ya que trabajamos para alcanzar nuestros objetivos en la segunda mitad de esta temporada».
