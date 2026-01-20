Roberto Martínez sugiere que Cristiano Ronaldo no será intocable en el Mundial 2026, con el técnico de Portugal preparado para tomar 'decisiones difíciles'
Ronaldo apunta a emular a Messi con una victoria en la Copa del Mundo
Ronaldo se ha encontrado en esa situación antes, con preguntas sobre su valor para la causa portuguesa en la Euro 2024. Nunca ha retrocedido ante un desafío y ha seguido siendo una opción confiable desde entonces, con un récord impresionante de goles internacionales llevados a 143 en 226 apariciones.
CR7 liderará a las tropas de Martínez en otro intento por la inmortalidad en la Copa del Mundo este verano, mientras intenta emular los logros de su eterno rival Lionel Messi en Qatar 2022, y cuenta con el pleno apoyo de su entrenador de cara a esa competición.
¿Qué hace especial a Ronaldo? Martínez lo explica
Martínez, quien ha destacado regularmente las numerosas cualidades de Ronaldo durante su tiempo como entrenador de Portugal, ha dicho a ESPN lo que hace que el gran jugador de todos los tiempos sea especial: “Creo que debemos aceptar que todo el mundo conoce a Cristiano Ronaldo y tiene una opinión [sobre él]. Pero el Cristiano Ronaldo que se unió a la selección hace 21 años no es el mismo Cristiano de ahora. Ahora, es mucho más un jugador posicional, un delantero. Es un jugador que, para nosotros, es un finalizador. Es el máximo goleador de todos los tiempos. Así que, tener un jugador que ahora tiene 25 goles en los últimos 30 partidos con la selección es un regalo.
“Se trata del presente; no estamos hablando de lo que hizo hace 10 años. Así que, para mí, su compromiso es muy importante. Es el único jugador en el mundo con más de 220 partidos internacionales. Así que, con la experiencia de Cristiano Ronaldo, teniendo el compromiso que tiene... Es un ejemplo. Y es un jugador que inspira al vestuario.
“En el campo, es un finalizador que atrae a los defensores durante el juego y crea espacios; y, para nosotros, ese es un aspecto muy importante, también con toda la experiencia que logra transmitir a los jugadores. ¿Un defecto? Creo que el defecto de un jugador, en general, es cuando hay falta de compromiso, cuando hay falta de actitud. Así que, un jugador sin compromiso, sin actitud, no es llamado a la selección nacional.”
Búsqueda de la perfección: Ronaldo sigue motivado para ser el mejor
Ronaldo no ha mostrado signos de desaceleración, con impresionantes números aún siendo logrados con Al-Nassr en la Saudi Pro League. Martinez añadió sobre esa implacable búsqueda de la perfección: “Creo que es su enfoque lo que le permite mejorar. Incluso ahora, creo que está demostrando que la edad es solo un número.
“Para él, cada día es una oportunidad para mejorar y aportar lo que puede al equipo nacional. Nosotros, el cuerpo técnico, evaluamos a todos los jugadores todos los días. Entonces, nuestra evaluación de nuestro capitán es la misma que hacemos con otros jugadores. Y él logra estar en un nivel que lo hace merecedor de ser convocado. Y el equipo nacional es mejor cuando Cristiano está en el campo.”
Martinez continuó hablando de sacar lo mejor de Ronaldo, que sigue siendo un ganador de partidos en su día: “Estamos hablando del jugador más experimentado del mundo. El jugador más experimentado en el fútbol mundial. Por lo tanto, para nosotros, necesitamos aprovechar eso. Solo puede ser positivo para un nuevo jugador llegar al vestuario y poder aprender del jugador más experimentado que hay.
“Luego, está el aspecto de sus movimientos dentro del área de penalti. Es un jugador muy inteligente, crea espacios, atraviesa la línea de defensa, crea espacios para otros jugadores. Y es un jugador de área de penalti. Ese es el aspecto donde necesitamos aprovechar las fortalezas de Cristiano. Pero todos los aspectos de él, su compromiso, lo que significa jugar para el equipo nacional, son muy importantes. Es el máximo goleador [de goles], es el mejor jugador de área de penalti que tenemos en Portugal.”
¿De suplente? Contra quién jugará Portugal en la fase de grupos del Mundial 2026
Eso no quiere decir que Ronaldo sea intocable, con Martínez insistiendo en que está preparado para tomar decisiones difíciles si se ve obligado a ello. Dijo acerca de la posibilidad de sacar a CR7 de su once inicial: “Es parte de mi trabajo. Llevo tres años en esta posición. Lo más importante es que el equipo gane, que el equipo sea más fuerte que el oponente. Esa es mi responsabilidad y también la del cuerpo técnico. Tomar decisiones difíciles es parte de nuestro trabajo.
No creo que acabo de llegar al equipo nacional portugués hoy. Creo que es una pregunta muy válida para alguien que recién llega al equipo nacional, pero tenemos la experiencia de los últimos tres años y lo que me importa es la actitud de los jugadores y crear un ambiente de alto rendimiento, pero muy competitivo. Y eso es lo que tenemos. Para el capitán y los demás jugadores, eso es lo que hemos hecho en los últimos tres años.”
Portugal ha sido colocado en el Grupo K en la Copa del Mundo 2026. Iniciarán su campaña contra el ganador de un play-off intercontinental en el Estadio NRG en Houston el 17 de junio. De ahí irán a enfrentar a Uzbekistán en Texas, antes de dirigirse al Hard Rock Stadium en Miami para un encuentro con Colombia.