Roberto Martínez analiza el desafío de Cristiano rumbo a los 1000 goles
Un hito histórico al alcance
La reciente renovación de dos años de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr le garantiza continuidad en activo al menos hasta 2027, lo que ha reavivado las especulaciones sobre la posibilidad de que el astro portugués prolongue su carrera incluso más allá de esa fecha. Algunos incluso han llegado a plantear el escenario de verlo compartir el terreno de juego con su hijo mayor, Cristiano Jr.
Lo que sí parece indiscutible es que su hambre competitiva sigue intacta. Ronaldo se encuentra a 45 goles del objetivo, tras haber alcanzado ya los 955, y para muchos no es más que cuestión de tiempo antes de que logre ese histórico hito.
Vivir en el presente, no persiguiendo totales
Lejos de presentar la meta de los 1000 goles como una obsesión, Roberto Martínez la define como una consecuencia natural de los estándares diarios que se exige Cristiano Ronaldo.
En una entrevista con Marca, el seleccionador explicó: “Está en un gran momento de su carrera y lo ha logrado porque vive el presente. Cuando habla de objetivos, evita pensar a largo plazo: llegar a 1.000 partidos, disputar cierto número de encuentros… Su secreto es ser lo mejor que puede ser hoy y disfrutar cada día. El número llegará como consecuencia del momento en el que decida retirarse. No creo que sea un objetivo”.
Sobre el césped, la aportación de Ronaldo sigue siendo relevante. Marcó cinco goles en las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, reafirmando su vigencia. No obstante, su rol no ha estado exento de debate. Algunos sectores cuestionaron si Portugal juega con mayor fluidez sin él, especialmente tras la dolorosa derrota ante la República de Irlanda, partido en el que fue expulsado por un codazo a Dara O’Shea. La discusión se avivó cuando la selección lusa goleó 9-1 a Armenia en el encuentro siguiente, al que Ronaldo no asistió por sanción. El contraste reabrió un debate recurrente sobre equilibrio, evolución y si el equipo podría estar condicionado por su mayor figura histórica.
Martínez, sin embargo, fue tajante al responder a esas dudas: “La actitud. Hay tres pilares que analizamos constantemente: talento, experiencia y la actitud que puede aportar a la selección. Esa exigencia máxima que se impone para estar disponible y ayudar es lo que mantiene al capitán siempre en la convocatoria. Su hambre de ser el mejor es contagiosa. Marcar 25 goles en 30 partidos como delantero demuestra que su impacto en el equipo nacional sigue siendo enorme”.
Un delantero renovado bajo la dirección de Martínez
Resulta llamativo que el promedio goleador de Cristiano Ronaldo bajo la dirección de Roberto Martínez supere al que registró con anteriores seleccionadores de Portugal. La explicación, según el propio técnico, está en la evolución táctica del futbolista.
“Ese porcentaje del que hablas tiene mucho que ver con su cambio de posición”, explicó Martínez. “Estamos hablando de un jugador que empezó como un extremo muy desequilibrante y que ahora actúa más como un referente dentro del área. Lo vemos claramente: Cristiano condiciona al rival. Cuando está en el campo, se generan otros espacios porque siempre hay dos jugadores pendientes de marcarlo”.
Un último Mundial en el horizonte
Cristiano Ronaldo ya ha señalado que el Mundial de 2026 será su última aparición en el mayor escenario del fútbol. Recibió una sanción de tres partidos tras su expulsión ante Irlanda, aunque la FIFA aplazó dos de esos encuentros bajo un periodo de prueba de un año. La decisión, muy criticada en algunos sectores, deja aun así a Ronaldo habilitado para disputar la fase de grupos si finalmente es convocado.
Cómo lo utilizará Roberto Martínez el próximo verano está por verse. Portugal ha quedado encuadrado en un grupo junto a Uzbekistán, Colombia y el ganador de un repechaje intercontinental en el que participan Nueva Caledonia, Jamaica y la República Democrática del Congo.
