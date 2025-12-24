Roberto Martínez analiza el desafío de Cristiano rumbo a los 1000 goles

Lejos de presentar la meta de los 1000 goles como una obsesión, Roberto Martínez la define como una consecuencia natural de los estándares diarios que se exige Cristiano Ronaldo.

En una entrevista con Marca, el seleccionador explicó: “Está en un gran momento de su carrera y lo ha logrado porque vive el presente. Cuando habla de objetivos, evita pensar a largo plazo: llegar a 1.000 partidos, disputar cierto número de encuentros… Su secreto es ser lo mejor que puede ser hoy y disfrutar cada día. El número llegará como consecuencia del momento en el que decida retirarse. No creo que sea un objetivo”.

Sobre el césped, la aportación de Ronaldo sigue siendo relevante. Marcó cinco goles en las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, reafirmando su vigencia. No obstante, su rol no ha estado exento de debate. Algunos sectores cuestionaron si Portugal juega con mayor fluidez sin él, especialmente tras la dolorosa derrota ante la República de Irlanda, partido en el que fue expulsado por un codazo a Dara O’Shea. La discusión se avivó cuando la selección lusa goleó 9-1 a Armenia en el encuentro siguiente, al que Ronaldo no asistió por sanción. El contraste reabrió un debate recurrente sobre equilibrio, evolución y si el equipo podría estar condicionado por su mayor figura histórica.

Martínez, sin embargo, fue tajante al responder a esas dudas: “La actitud. Hay tres pilares que analizamos constantemente: talento, experiencia y la actitud que puede aportar a la selección. Esa exigencia máxima que se impone para estar disponible y ayudar es lo que mantiene al capitán siempre en la convocatoria. Su hambre de ser el mejor es contagiosa. Marcar 25 goles en 30 partidos como delantero demuestra que su impacto en el equipo nacional sigue siendo enorme”.