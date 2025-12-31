Carlos es considerado ampliamente como uno de los mejores laterales izquierdos que han jugado el juego. Con una potente zurda, la estrella brasileña estaba rutinariamente a cargo de las jugadas a balón parado tanto para el club como para el país, y anotó un tiro libre de 40 yardas que desafió la física contra Francia en el partido inaugural del Tournoi de France 1997 en la preparación para la Copa Mundial de 1998.

El defensor fue parte del equipo de Brasil que llegó a la final de la Copa Mundial de 1998, solo para caer ante los anfitriones Francia en la final, pero regresó cuatro años más tarde para ayudar a su país a hacer un mejor papel y ganar su quinta corona mundial en Corea del Sur y Japón.

Carlos se formó en las filas de Uniao Sao Joao antes de mudarse a Europa con el Inter de Milán en 1995. Se unió al Real Madrid en 1996, donde pasaría 11 años, ganando la Liga cuatro veces y la Liga de Campeones tres veces antes de partir hacia el Fenerbahce en 2007.

