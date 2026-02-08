Robert Lewandowski se une a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en un club exclusivo, ya que el delantero del Barcelona amplía su notable racha goleadora

Flick ha dicho: “Hemos hablado de su situación; todavía no hemos llegado al final de la temporada, necesita mantenerse concentrado y disfrutarla. Sé que quiere más minutos de juego, pero está haciendo las cosas bien y espero que disfrute la situación actual y el club. Ahora no es el momento de hablar de ello y todos conocemos la situación del club, pero estoy tranquilo porque estamos haciendo las cosas bien”.

El extremo del Barça Raphinha ha dicho a los periodistas sobre trabajar junto a una leyenda de hoy en día: “Sí, un buen tipo. No solo eso, sino que también tiene hambre de victoria, de logros. Es increíble a pesar de su edad. Es alguien que trabaja muy duro para estar en su mejor nivel”.

La esposa del delantero polaco, Ana Lewandowska, ha dado pocas pistas en lo que respecta a los planes más allá del final de la campaña 2025-26. Están decididos a aprovechar al máximo una etapa en Barcelona, con Lewandowski a punto de cumplir 38 años en agosto.

Lewandowska dijo a One: “Veremos cómo va la temporada en Barcelona este año porque, digamos, probablemente será la última de mi marido aquí, así que la estamos exprimiendo como un limón. Estamos disfrutando cada momento, cada partido con los aficionados porque sabemos que algún día no tendremos nada de esto”.

Añadió: “¿Qué sigue? No lo sabemos, pero así es la vida de un gran atleta y, especialmente, de un gran deportista, y estamos preparados para ello. Quiero que la gente hable de él durante muchos años y que las futuras generaciones no lo olviden. Porque ha hecho algo grande, y solo puedo decir que me siento muy orgullosa de todo lo que ha pasado”.