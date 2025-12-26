Robert Lewandowski se prepara para conversaciones con la Liga Profesional Saudí, con la expectativa de que la leyenda polaca deje el Barcelona una vez que expire su contrato
Un informe afirma que Lewandowski está tentado por una oferta de la Liga Pro de Arabia Saudita
En un nuevo informe de la publicación española AS, el agente israelí de Lewandowski, Pini Zahavi, tiene previsto celebrar una nueva reunión con los oficiales de la Saudi Pro League antes de la apertura de la ventana de transferencias de enero el Día de Año Nuevo.
El informe afirma que Lewandowski ya ha recibido una oferta de la Saudi Pro League, aunque no especifica qué clubes están interesados en fichar al delantero, quien ha anotado ocho goles en 18 apariciones en todas las competiciones para el Barcelona esta temporada.
Se cree que el jugador de 37 años se siente atraído por la posibilidad de jugar en el Medio Oriente, con la Saudi Pro League siendo hogar de algunos de los nombres más importantes del fútbol, incluidos Al-Nassr y el superestrella portugués Cristiano Ronaldo, así como el dúo de Al-Ittihad, Karim Benzema y N'Golo Kante.
El internacional polaco también es buscado por el equipo de la MLS Chicago Fire.
En un informe separado de la BBC a principios de este mes, los representantes de Lewandowski supuestamente mantuvieron conversaciones con el equipo de la MLS Chicago Fire sobre la posibilidad de un traslado a los Estados Unidos.
Fire, que anteriormente intentó fichar a Neymar y Kevin De Bruyne en 2025, se cree que ha hecho de Lewandowski un fichaje prioritario por al menos seis meses, con Chicago albergando la comunidad polaca más grande de EE. UU.
Lewandowski es ampliamente considerado como el mejor futbolista polaco de todos los tiempos, habiendo anotado 88 goles en 163 partidos con su país. Las Águilas siguen en la contienda para clasificar al Mundial del próximo verano en Norteamérica, con el equipo de Jan Urban enfrentándose a Albania en una semifinal de play-off el jueves 26 de marzo de 2026.
La BBC afirma que Lewandowski también está abierto a unirse a Fire, sin que se espere que los salarios sean un problema, aunque AS afirma que la Liga Pro de Arabia Saudita ha presentado un paquete financiero mayor al campamento del atacante.
El futuro de Lewandowski está en duda mientras Torres brilla para el Barcelona
Después de marcar un notable total de 344 goles en 375 partidos durante una etapa de ocho temporadas con el gigante alemán Bayern Múnich, Lewandowski se unió a Barcelona en julio de 2022.
El exdelantero de Borussia Dortmund y Lech Poznan ha ganado cinco trofeos en el Camp Nou, incluidos títulos de liga en las campañas 2022-23 y 2024-25. Ha anotado 109 goles en 165 partidos para los Blaugrana.
Sin embargo, el futuro de Lewandowski en Barcelona sigue siendo incierto después de ver a su compañero delantero Ferran Torres dar un paso al frente para los campeones de Hansi Flick esta temporada.
El exjugador del Manchester City, Torres, ha encontrado el fondo de la red 13 veces en 22 apariciones en todas las competiciones para el Barcelona en esta temporada, con 11 de sus goles en La Liga. Solo Kylian Mbappé ha sido más prolífico frente al gol (18) en la máxima categoría de España.
Cuando se le preguntó sobre su futuro a largo plazo en noviembre, Lewandowski dijo: “Todavía no sé la respuesta. Por eso no tengo prisa, estoy en paz conmigo mismo.
“Y eso es lo más importante. Incluso si, por ejemplo, el club me contactara ahora, todavía no respondería a esa pregunta. Porque también tengo que sentir qué es lo mejor para mí. Ahora estoy tranquilo, no tengo prisa y, por el momento, no espero nada más.”
Los próximos partidos del Barcelona: Espanyol y Athletic esperan después del receso invernal.
Barcelona regresará del parón invernal del fútbol español cuando viaje a Espanyol para el derbi catalán el sábado 3 de enero. Los hombres de Flick se enfrentarán luego al Athletic Club, dirigido por el exentrenador azulgrana Ernesto Valverde, en las semifinales de la Supercopa de España cuatro días después.
Lewandowski regresó al conjunto del Barcelona en la victoria por 2-0 ante el Villarreal el pasado domingo, después de no haber participado en los dos partidos anteriores contra Osasuna en la liga y el modesto CD Guadalajara en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.
Tras la victoria sobre el Villarreal, en lo que fue su último partido de 2025, el entrenador del Barcelona, Flick, reflexionó sobre el año, diciendo: “Creo que hemos superado muchas cosas este año. Lo más importante es cómo entrena el equipo. Todos dan el 100 por ciento. Se puede ver en los entrenamientos cómo estamos. Necesitamos descansar y vivir la Navidad como una familia. La clave ha sido la defensa; hemos trabajado en ello y también el retorno de [nuestra] calidad.”