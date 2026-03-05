GOAL
Traducido por
Robert Lewandowski ofrece su sincera opinión sobre Harry Kane, mientras el delantero del Bayern de Múnich amenaza con batir su récord goleador en la Bundesliga
Kane se acerca a una marca histórica
Lewandowski ha revelado que está siguiendo de cerca la persecución de Kane de su récord goleador en la Bundesliga, ya que el capitán de Inglaterra sigue brillando en el fútbol alemán con el Bayern.
El delantero polaco, ahora con 37 años y jugando en el Barcelona, estableció una marca notable durante la temporada 2020-21 con el Bayern, al marcar 41 goles en liga en solo 29 partidos y superar así el récord del legendario Gerd Müller. Con Kane liderando ahora el ataque del Bayern de forma prolífica, la posibilidad de que se supere ese hito es cada vez mayor.
- Getty Images Sport
Orgullo, no amargura.
Lewandowski insiste en que no siente resentimiento hacia Kane. Al contrario, ve la situación como una fuente de renovado orgullo por sus propios logros.
En declaraciones a Sky Sports, Lewandowski elogió la consistencia y el impacto del internacional inglés. «Harry Kane siempre marca muchos goles, juega muy bien y está haciendo un gran trabajo», dijo. «Y entonces vi que yo lo había hecho en 29 partidos... ¡Si hubiera jugado 34 partidos, imagino que podría haber marcado aún más! ¡Gracias a él, ahora puedo estar aún más orgulloso de mi récord!».
El cambiante mundo de los delanteros
Lewandowski también aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre la evolución del fútbol moderno, sugiriendo que el entorno futbolístico actual plantea retos diferentes para los aspirantes a delanteros.
«El mundo está cambiando», afirmó. «La posición de delantero es diferente. No se puede aprender a ser un gran delantero en la academia. Hay que ser diferente. Hay que pensar de forma diferente».
Lewandowski destacó que los delanteros de élite deben confiar en su instinto y actuar con libertad, en lugar de seguir instrucciones tácticas rígidas. Recordó una conversación que mantuvo con Pep Guardiola durante su etapa juntos en el Bayern, cuando el entrenador le aconsejó que confiara en su instinto natural dentro del área.
«Me dijo que yo sabía exactamente dónde debía ir», recordó Lewandowski. «Necesito tener libertad. Si tengo libertad, puedo rendir al máximo».
- Getty
Kane fuera para el choque contra el Gladbach
Kane se perderá el partido de la Bundesliga del viernes contra el Borussia Mönchengladbach debido a una lesión en la pantorrilla, según confirmó el jueves el entrenador del Bayern, Vincent Kompany.
Se espera que el internacional inglés, que ha estado en excelente forma esta temporada, esté en condiciones de jugar el martes en los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atalanta.
La ausencia de Kane supone un revés en su intento de batir el récord de Lewandowski en la Bundesliga. El delantero del Bayern ya ha marcado 30 goles en la competición esta temporada, pero tendrá que marcar otros 11 en los nueve partidos que le quedan al Bayern después del encuentro contra el Gladbach para igualar la marca de Lewandowski.
Anuncios