Lewandowski ha revelado que está siguiendo de cerca la persecución de Kane de su récord goleador en la Bundesliga, ya que el capitán de Inglaterra sigue brillando en el fútbol alemán con el Bayern.

El delantero polaco, ahora con 37 años y jugando en el Barcelona, estableció una marca notable durante la temporada 2020-21 con el Bayern, al marcar 41 goles en liga en solo 29 partidos y superar así el récord del legendario Gerd Müller. Con Kane liderando ahora el ataque del Bayern de forma prolífica, la posibilidad de que se supere ese hito es cada vez mayor.