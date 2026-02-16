Getty/GOAL
Traducido por
¡Robert Lewandowski no podía creer lo que veían sus ojos! Pau Cubarsi afirma que el delantero del Barcelona cuestionó su edad tras su impresionante debut y revela que Lamine Yamal «se burló de mí toda la semana» tras un humillante incidente durante un entrenamiento
La incredulidad del veterano polaco
La transición de promesa de La Masía a titular del primer equipo fue tan rápida para Cubarsí que dejó a Lewandowski desconcertado. El sensacional adolescente debutó oficialmente en enero de 2024 durante un partido de la Copa del Rey contra el Unionistas de Salamanca, pocos días antes de cumplir 17 años.
Tres días después, debutó como titular en La Liga contra el Real Betis y causó tal impresión que dio lugar a un divertido intercambio con el exjugador del Bayern de Múnich.
El defensa declaró a L'Équipe: «Al día siguiente de mi debut como titular, Xavi me felicitó y me deseó feliz cumpleaños delante de todo el mundo. Robert Lewandowski se me acercó y me dijo: "¿De verdad tienes 17 años?". No podía creer lo que veía. Quizás todavía tenía cara de niño».
- AFP
La «humillación» de Lamine Yamal en el campo de entrenamiento
El camino de Cubarsi hacia la cima ha sido reflejado por su amigo íntimo y compañero prodigio, Lamine Yamal. Los dos han ido subiendo juntos en la clasificación, aunque Cubarsi admite que jugar contra el extremo, incluso en los entrenamientos, puede ser una experiencia dolorosa para el ego. Reveló un momento concreto en el que las jugadas de Yamal le dejaron en ridículo durante una sesión, lo que le valió una semana de burlas incesantes por parte del ganador de la Eurocopa 2024.
«Lamine y yo tenemos prácticamente la misma trayectoria profesional. Él progresó aún más rápido. Es muy fácil jugar con él. Le pasas el balón y él decide el partido. Desde que era niño, ha tenido ese don para decidir los partidos. Una vez, en una sesión de entrenamiento, durante un uno contra uno, me regateó, resbalé y acabé en el suelo. Se burló de mí toda la semana. Pero lo que no menciona es que disparó... ¡directamente hacia mí! Mientras no termine en gol, para un defensa, no pasa nada», explicó Cubarsi.
El incidente del casco del «camarero de McDonald's»
La vida en un club como el Barcelona no es solo reuniones tácticas serias y partidos de alto riesgo; la cultura del vestuario a menudo implica bromas pesadas, como descubrió Cubarsi tras sufrir una grave lesión. Tras sufrir un corte importante en la cara durante un partido de la Liga de Campeones contra el Estrella Roja de Belgrado a finales de 2024, el defensa se vio obligado a adoptar un aspecto bastante singular en los siguientes partidos para garantizar su seguridad en el campo.
Reflexionando sobre el equipo de protección que se convirtió en tema de conversación entre sus compañeros, el defensa bromeó diciendo que sus elecciones de moda no fueron muy bien recibidas por el resto del equipo. «Para poder jugar contra la Real Sociedad unos días después, tuve que usar un casco protector que me hacía parecer un empleado de McDonald's. Mis compañeros me llamaban el camarero de McDonald's», concluyó, destacando el ambiente desenfadado que reina en una de las plantillas jóvenes con más talento del mundo.
- Getty Images Sport
Cubarsi vive una vida sencilla a pesar de su fama.
Ahora, con 19 años y más de 110 partidos a sus espaldas, Cubarsi se ha convertido en un nombre muy conocido en su país natal. Actualmente cuenta con 10 convocatorias con la selección española y ha sido titular en tres de los últimos cuatro partidos del equipo nacional. A pesar de su creciente prestigio, afirma que fuera del campo lleva una vida relativamente sencilla.
«En la casa de mis padres hay ovejas, dos perros, gallinas y patos», añade. «Las ovejas pastan en el césped y comemos los deliciosos huevos frescos que ponen nuestras gallinas. Cuando vuelvo, desconecto por completo».
Anuncios