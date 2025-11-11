¡Robert Lewandowski listo para retirarse! El delantero del Barcelona podría poner fin a su carrera mientras los campeones de La Liga posponen un nuevo contrato

El veterano delantero Lewa ha llegado a una encrucijada, ya que su contrato se extiende hasta junio de 2026, pero el Barça aún no se ha comprometido a extenderlo o redefinir su papel, dejando a uno de los delanteros más icónicos de Europa en una posición inusual de espera. A pesar de un rol reducido esta temporada, Lewandowski sigue siendo el máximo goleador del Barça en La Liga con siete goles, por delante de Fermin Lopez, Lamine Yamall y Ferran Torres, demostrando su eficiencia incluso en minutos limitados.

Según Sport, dentro de las oficinas del club, hay evaluaciones contrastantes. Por un lado, la capacidad continua de Lewandowski para anotar le da al Barça calidad y liderazgo garantizados. Por otro, su salida liberaría un espacio salarial enorme para fichar al No.9 a largo plazo que el club ha estado buscando en toda Europa.

Para el internacional polaco y su familia, la preferencia es claramente quedarse en Barcelona. Se sienten asentados en la ciudad y profundamente conectados con el entorno. Mudarse a Arabia Saudita por un contrato masivo no ha sido atractivo para él, según el informe, su prioridad es tanto el nivel competitivo como la estabilidad del estilo de vida. Sin embargo, la planificación del club está ligada tanto a la estructura financiera como al rendimiento deportivo, lo que significa que los próximos meses serán decisivos.