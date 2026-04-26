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Robert Lewandowski dejará el Barcelona este verano tras hallarse a su sustituto ideal
Se acerca el final de una era para un icono polaco
Según Guillem Ballagué en BBC Sport, Lewandowski dejará el Barcelona al final de la temporada, tras cuatro años de éxito en Cataluña. Desde su llegada en 2022 ha marcado unos 120 goles en todas las competiciones, pero cumplirá 38 años al inicio de la próxima campaña. El club le ofreció renovar un año más con menos salario y un papel secundario, condiciones que no le atraen.
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Los grandes clubes italianos lideran la carrera por los fichajes
Según informes, Juventus y AC Milan negocian la llegada de Lewandowski como agente libre este verano. Ambos clubes le ofrecen mantener el protagonismo que busca. Aunque se mencionó al Chicago Fire de la MLS, esa opción se enfrió porque el jugador prefiere quedarse en Europa. Liderar el ataque de otro grande europeo es su principal motivación al dejar el Barça.
La búsqueda de Julián Álvarez
Con su salida confirmada, el Barcelona busca un sucesor de talla mundial. Ballague añade que Julián Álvarez es su prioridad para el próximo mercado de verano. Fichar al argentino no será fácil por las complicaciones económicas. El Atlético de Madrid lo valora en unos 120 millones de euros, una cifra que supone un gran reto.
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¿Y ahora qué?
Con el mercado de fichajes de verano cerca, el Barcelona debe sanear sus cuentas para fichar a un sustituto de primer nivel. Mientras, Lewandowski quiere cerrar su etapa en el Barça con broche de oro, mientras el equipo de Hansi Flick lucha por retener La Liga. Volverán a la acción contra el Osasuna el 2 de mayo.