Robert Lewandowski afirma que el Barcelona ahora es 'más fuerte' tras hacer el tan esperado regreso al Camp Nou con su victoria sobre el Athletic Club
Regreso soñado al Camp Nou
Barcelona regresó al Camp Nou el sábado después de un exilio de dos años debido a la renovación del estadio. El equipo de Hansi Flick marcó el regreso al icónico estadio con una memorable victoria 4-0 sobre el Athletic Club en La Liga. Lewandowski anotó el primer gol en el cuarto minuto antes de que Torres duplicara la ventaja del equipo al final del primer tiempo.
Poco después del descanso, Fermín López agregó un tercer gol antes de que Ferran Torres completara la demolición con un segundo tanto en el minuto 90 para asegurar tres puntos importantes para los Blaugrana.
- Getty Images Sport
"Somos un equipo ligeramente más fuerte"
Hablando con DAZN después del partido, Robert Lewandowski dijo: "Regresábamos al Camp Nou, y fue un día especial para nosotros. Estamos muy contentos de poder jugar aquí. Desde el principio, jugamos muy bien, anotando dos goles en la primera mitad y otros dos en la segunda. Sumamos tres puntos más, aunque lo más importante es que estamos de vuelta aquí. Simplemente porque es una experiencia diferente cuando jugamos aquí."
Añadió: "Estábamos decididos a atacar desde el principio. Así que fue especial marcar el primer gol. Estoy muy orgulloso. Tenemos un equipo muy bueno y ahora debemos mirar hacia adelante. Cuando jugamos en el Camp Nou, somos un equipo un poco más fuerte."
¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén avances de expertos, predicciones basadas en datos e insights ganadores con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete a nuestra creciente comunidad ahora!
Williams enfrentó hostilidad
Nico Williams estuvo fuertemente vinculado con un movimiento al Barcelona en la ventana de transferencias de verano hasta que decidió no firmar con el gigante catalán en el último momento y firmó un nuevo contrato con el Athletic Club. Así, los aficionados del Barcelona estaban naturalmente enfadados con el extremo internacional español, ya que se enfrentó a la hostilidad del público local durante el partido.
Al finalizar el partido, su compañero Íñigo Ruiz de Galarreta dijo a los periodistas: "Esperaba este ambiente, y lo vi tranquilo. Estamos destrozados. Sabíamos que teníamos que hacer todo perfectamente y que ellos tenían que tener un mal día. Tenemos que levantarnos rápidamente porque tenemos un partido el martes. Cualquier error se castiga contra jugadores de ese calibre, aún más. Perder cualquier partido es un verdadero fastidio, y estoy destrozado por ello."
- Getty Images Sport
¿Por qué Rashford se perdió el enfrentamiento contra el Athletic Club?
Marcus Rashford se ha reinventado a sí mismo con Hansi Flick en Barcelona después de haber sido excluido en el Manchester United bajo el entrenador Ruben Amorim. El internacional inglés se trasladó al equipo catalán en la ventana de transferencias de verano en un préstamo de un año con la opción de comprarlo de manera permanente la próxima temporada. Rashford ha tenido un comienzo de ensueño en su viaje con el Barça y también ha regresado al equipo nacional.
Desafortunadamente para Barcelona, fue descartado para el choque en el Camp Nou el sábado tras contraer la gripe. El comunicado oficial del club decía: "Marcus Rashford se perderá el partido de hoy contra el Athletic Club debido a [la] gripe."
Flick ahora espera que Rashford se recupere rápidamente y esté bien para el viaje a Chelsea el martes en la Liga de Campeones y para su encuentro en casa de La Liga contra el Alavés el próximo sábado.