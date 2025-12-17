Robert Lewandowski, 'abierto' a unirse a Chicago Fire tras conversaciones con el club de la MLS mientras que el Inter Miami de Lionel Messi parece perder la oportunidad de fichar al delantero del Barcelona en una transferencia gratuita
Lewandowski mantiene conversaciones con Chicago Fire
Lewandowski podría convertirse en el último gran nombre en dirigirse a la MLS en una transferencia gratuita después de mantener conversaciones con el Chicago Fire. Según BBC Sport, el veterano delantero está abierto a un traslado y su salario no será un problema para el club de la MLS. Se dice que el Fire tiene al delantero en su 'lista de descubrimiento', lo que significa que ningún otro equipo de la MLS puede ficharlo sin pagarles una tarifa. Ha habido especulaciones recientemente de que Lewandowski podría sentirse tentado a unirse a Lionel Messi en el Inter Miami y que el club incluso ha comenzado a buscar su nueva casa, pero ahora parece que el Fire está en una posición privilegiada para fichar al internacional polaco.
- Getty Images Sport
¿Es hora de decir adiós a Barcelona?
Lewandowski parece cada vez más probable que diga adiós a Barcelona después de tres años con los gigantes catalanes. El delantero se unió desde el Bayern Munich en 2022 y ha ganado títulos de La Liga, Copa del Rey y Supercopa de España con el club. También recogió el premio Pichichi en 2022-23, otorgado al máximo goleador de La Liga, y ha demostrado ser un excelente fichaje para los gigantes catalanes. Sin embargo, a la avanzada edad de 37 años, ya no es un titular garantizado en Barcelona y una serie de lesiones musculares también lo han dejado apartado en varias ocasiones en lo que va de temporada. Lewandowski aún ha logrado ocho goles en todas las competiciones para el equipo de Flick, pero su papel reducido significa que no sería una sorpresa si los gigantes catalanes no le ofrecieran una extensión de contrato en verano.
¿Cómo reemplazará el Barcelona a Lewandowski?
La salida de Lewandowski podría llevar a Barcelona a sumergirse en el mercado de fichajes para encontrar un reemplazo, si las finanzas lo permiten. Harry Kane, Erling Haaland y Julian Alvarez son solo tres jugadores que han sido vinculados con un traslado al Camp Nou, aunque es probable que el trío esté fuera del alcance financiero del club. Galatasaray striker Victor Osimhen, Borussia Dortmund's Serhou Guirassy y Etta Eyong también están aparentemente en el radar del club mientras consideran su próximo movimiento. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, dijo en el evento Foros de Vanguardia que el club sí tiene dinero para gastar si es necesario, según informó Mundo Deportivo.
"Somos capaces de hacer una inversión significativa, pero no nos volveremos locos con los fichajes. Hay opciones financieras disponibles para el Barça. Si creemos que necesitamos fichar a un jugador específico para mejorar el equipo, ciertamente podemos hacerlo, pero no es necesario", dijo. "Somos un equipo con un núcleo muy fuerte y definido. Muchos jugadores no funcionan, y hay ejemplos; todos pensamos lo mismo. El Barça puede manejar cualquier inversión si lo consideramos necesario. No necesitamos romper el banco."
- Getty Images Sport
¿Qué sigue para Lewandowski y el Barça?
Lewandowski terminará la temporada con el Barcelona y espera poder añadir más títulos a su colección en 2025-26. El Barcelona juega su último partido del año calendario el domingo contra el Villarreal, mientras buscan alcanzar su octava victoria consecutiva en La Liga. El jugador de 37 años tendrá entonces varios meses para reflexionar sobre su próximo movimiento. También se ha sugerido que podría retirarse si no se le ofrece un nuevo contrato en el Barcelona, mientras que AC Milan y clubes en Arabia Saudita también se cree que están dispuestos a intentar tentarlo en el verano. Lewandowski también espera jugar en el Mundial 2026 el próximo verano. Polonia está en los play-offs y se enfrentará a Albania en una semifinal en marzo. Los ganadores avanzarán a una final contra Ucrania o Suecia.