Road to Lisbon comienza en México: la clínica oficial Benfica abre sus puertas a jóvenes promesas

El club portugués Benfica, con más de 120 años de historia y reconocido como cuna de talentos que hoy brillan en las ligas top, llega a México con su exclusiva clínica para jóvenes futbolistas. Niños y adolescentes de 8 a 16 años podrán vivir una experiencia única bajo la metodología oficial del club.

Del 23 de enero al 2 de febrero de 2026, en sedes de Ciudad de México, Guadalajara y Valle de Bravo, los participantes disfrutarán de entrenamientos técnicos, tácticos, físicos y de mentalidad, supervisados por entrenadores y directivos enviados directamente desde Portugal. Cada jugador recibirá un kit oficial, seguro deportivo y certificado de participación avalado por el club.

Además, los jugadores más destacados tendrán la oportunidad de integrarse al programa Road to Benfica Campus Lisbon 2026, representando a México en un torneo internacional en Portugal. Esta experiencia promete combinar desarrollo deportivo, diversión y la posibilidad de dar un primer paso hacia una carrera profesional.