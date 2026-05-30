Risas a costa de Michael Olise: Marcus Thuram y Kylian Mbappé se burlan de la estrella del Bayern de Múnich

«Cuando Thuram imita a Olise. Espera a ver la reacción de Michael al final», reza el título del vídeo que Les Bleus han publicado en su canal de Instagram. Antes de un entrenamiento, Olise descansa con Mbappé junto al campo. La estrella del Real Madrid le señala la actuación de Thuram, que a pocos metros se cubre el rostro con un objeto similar a un pañuelo o una bolsa de frío.

El exjugador del Gladbach se ha cubierto el rostro con algo parecido a una toalla, quizá una bolsa de hielo. Es la primera referencia a Olise, a quien se suele ver en el FC Bayern con la gorra baja antes de los partidos. Antes de la ida de semifinales de la Champions contra el PSG, apareció con una bufanda que le cubría casi todo el rostro, dejando a la vista solo los ojos.

«¿Quién es ese?», le grita Thuram a Mbappé, echa un vistazo rápido al césped y, al instante, vuelve y se ríe a carcajadas. Mbappé no puede contener la risa.