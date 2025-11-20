'¡El Rey de África!' - Kylian Mbappé celebra el premio de Achraf Hakimi como Jugador Africano del Año

El internacional marroquí Achraf Hakimi alcanzó uno de los mayores logros individuales de su carrera al ser nombrado Jugador Africano del Año en los Premios CAF 2025 celebrados en Rabat. Tras una sobresaliente temporada 2024-25 con el Paris Saint-Germain, el lateral superó al ícono del Liverpool Mohamed Salah y a Victor Osimhen para conquistar el trofeo por primera vez. El reconocimiento representa un hito simbólico para un futbolista que ha pasado años escalando hasta consolidarse entre la élite mundial.

La ceremonia, realizada en la Universidad Politécnica Mohammed VI, convirtió a Hakimi en apenas el quinto jugador marroquí en conseguir el galardón, un motivo de enorme orgullo para los aficionados en la capital del país. El defensor venía de firmar una campaña brillante con el PSG, en la que sumó la Liga de Campeones, otro título de la Ligue 1, la Coupe de France y la Supercopa de la UEFA.

Recientemente recuperado de un esguince severo de tobillo sufrido tras una dura entrada en la Champions League, Hakimi llegó a la gala en un scooter, una imagen que llamó la atención y evidenció su determinación por estar presente pese a la lesión. En el escenario, expresó: “Es realmente un honor estar aquí hoy y estoy orgulloso de ganar un trofeo tan prestigioso. Este trofeo no es solo para mí; es para todos los hombres y mujeres fuertes que tienen sueños en África y para quienes sueñan con convertirse en futbolistas.”