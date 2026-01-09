La especulación que vincula a Xavi con el banquillo de Old Trafford se ha intensificado tras la decisión de United de separarse de Ruben Amorim a principios de esta semana. El español ha estado sin trabajo desde su salida de Barcelona en mayo de 2024, lo que lo convierte en uno de los agentes libres de mayor perfil en el mercado.

Sin embargo, a pesar de los informes que sugieren que las conversaciones ya estaban en marcha, Fabrizio Romano ha aclarado la "verdad" sobre la situación. Hablando a través de Sport, el periodista confirmó que, si bien Xavi está en el radar, no hay un diálogo directo entre las partes en esta etapa. Los Red Devils apenas han comenzado su proceso formal para identificar un sucesor para Amorim, y aunque se están elaborando listas, los teléfonos aún no están sonando sin parar.

United está en las primeras etapas de lo que debe ser un proceso de selección meticuloso. Habiendo pasado por otro entrenador, el departamento deportivo liderado por INEOS está bajo una inmensa presión para acertar con este nombramiento. En consecuencia, si bien Xavi es un nombre que tiene un peso significativo en los pasillos de poder en Old Trafford, la idea de que un acuerdo está "avanzado" o "concreto" es prematura.