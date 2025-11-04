Revelado: Virgil van Dijk contactó al Real Madrid sobre una transferencia gratuita antes de firmar el contrato con Liverpool mientras que los gigantes españoles optaron por perseguir a Dean Huijsen en su lugar

El Liverpool ha tenido dificultades para mantener la consistencia esta temporada a pesar de retener a Van Dijk e invertir fuertemente durante una importante ventana de transferencias de verano. Los Reds comenzaron la campaña con fuerza, ganando siete partidos consecutivos en todas las competiciones, pero su forma ha caído drásticamente desde entonces. Una serie de pobres actuaciones ha suscitado preocupaciones sobre el equilibrio del equipo y su estabilidad defensiva. Su bajón se destacó con seis derrotas en siete juegos, incluidas cuatro derrotas consecutivas ante Crystal Palace, Galatasaray, Chelsea y Manchester United en la Premier League y la Liga de Campeones. La decepcionante racha ha puesto en duda la capacidad del Liverpool para competir por honores importantes a pesar de su fuerte inicio y su talentosa plantilla.

Los recientes resultados han generado críticas hacia Van Dijk, con la leyenda del United Wayne Rooney cuestionando su liderazgo. Rooney dijo: "Virgil van Dijk y Mohamed Salah, han firmado nuevos contratos pero no creo que realmente hayan liderado a ese equipo esta temporada.

"Creo que el lenguaje corporal te dice mucho, y creo que estamos viendo un lenguaje corporal ligeramente diferente de los dos. Son los dos mejores jugadores de ese equipo, y si su lenguaje corporal no es el adecuado, eso afecta a todos los demás."

Mientras tanto, el Real Madrid se encuentra cómodamente en la cima de La Liga, cinco puntos por delante de su rival Barcelona tras su reciente victoria 2-1 en El Clásico. El equipo de Xabi Alonso ha mantenido una forma excepcional, perdiendo solo una vez en todas las competiciones esta temporada. Su éxito se ha construido sobre una sólida base defensiva, ostentando el mejor récord en La Liga con solo 10 goles en contra. La incorporación de Huijsen ha resultado instrumental, fortaleciendo aún más la ya resistente defensa del Madrid.