Revelado: Por qué las interrupciones «sin sentido» interrumpieron la goleada del Arsenal al Tottenham en el derbi del norte de Londres

Los retrasos pueden haber sido frustrantes para Arteta, pero el entrenador del Arsenal se mostró satisfecho con la victoria de su equipo y cree que podría ser un punto de inflexión en la temporada.

Después del partido, declaró: «Estoy muy, muy orgulloso y muy contento, no por lo de hoy, sino por lo que ha pasado en los últimos tres días, porque dijimos: vale, vamos a querer a los jugadores cuando más lo necesitan. Pero también, a veces, los entrenadores y el personal necesitamos un poco de cariño. Necesitamos gente a nuestro alrededor con positividad, empuje y que esté a nuestro lado cuando la necesitamos. Y ha sido realmente muy bueno trabajar con ellos en los últimos días.

«Siento que hemos demostrado de qué estamos hechos, pero hay que demostrarlo una y otra vez, porque si solo analizas cómo te sientes después de cada partido, es como una montaña rusa y no es sostenible. Hoy lo hemos hecho muy bien, creo que todos estamos muy orgullosos de cómo hemos ganado el partido, no solo por cómo hemos jugado, sino porque sabemos lo que significa para nosotros. Volvemos a la carga».