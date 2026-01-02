La tensa relación de Maresca con los propietarios del Chelsea se hizo pública a mediados de diciembre cuando cuestionó a los dirigentes y oficiales por encima de él. Después de finalmente poner fin a una racha de cuatro partidos sin ganar al vencer al Everton, el ex entrenador del Leicester City lamentó las "peores 48 horas" que había experimentado desde su llegada a Stamford Bridge, pero pareció dejar atrás esa diatriba con otra victoria, esta vez contra el Cardiff City en la Carabao Cup.

Sin embargo, los buenos tiempos no iban a durar, ya que el Chelsea fue retenido en un empate ante el Newcastle United antes de ser derrotado en casa por el Aston Villa. El último partido de Maresca a cargo terminó siendo el empate 2-2 con el Bournemouth, un resultado que los mantuvo en la quinta posición en la Premier League, a tres puntos del Liverpool, que ocupa el cuarto lugar.

Un comunicado del club decía: "El Chelsea Football Club y el entrenador en jefe Enzo Maresca se han separado. Durante su tiempo en el club, Enzo llevó al equipo al éxito en la UEFA Conference League y el Mundial de Clubes de la FIFA. Esos logros seguirán siendo una parte importante de la historia reciente del club, y le agradecemos por sus contribuciones al club.

"Con objetivos clave aún por jugar en cuatro competiciones, incluyendo la clasificación para el fútbol de la Champions League, Enzo y el club creen que un cambio le da al equipo la mejor oportunidad de encarrilar la temporada. Le deseamos a Enzo lo mejor para el futuro."