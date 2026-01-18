Revelado: Marc-André ter Stegen rechazó una oferta del West Ham mientras el portero del Barcelona finalmente elige un nuevo club
- Getty Images Sport
Ter Stegen se prepara para salir del Barcelona
Ter Stegen técnicamente sigue siendo el capitán del Barcelona, pero está cerca de irse después de convertirse en excedente. El club hizo un gran esfuerzo financiero para ganar la carrera por el portero del Espanyol, García, el verano pasado, y después de perderse gran parte de esta temporada debido a una lesión, Ter Stegen está utilizando la ventana de enero para asegurar un traslado y aumentar su tiempo de juego antes de la campaña de la Copa Mundial 2026 de Alemania.
West Ham hizo una aproximación por el portero de Alemania
Según talkSPORT, uno de los clubes que mostró interés en Ter Stegen este mes fue el West Ham. Los Hammers ficharon a Mads Hermansen del Leicester City el verano pasado, pero solo inició cuatro partidos de la Premier League antes de ser sustituido por su predecesor Alphonse Areola. En medio de esta incertidumbre bajo los palos y su lucha continua contra el descenso, el West Ham se acercó para sondear el interés de Ter Stegen en un movimiento de préstamo, pero descubrieron que él no estaba considerando cambiar España por Inglaterra.
Girona se mueve por Ter Stegen
En cambio, Ter Stegen está a punto de ser cedido al Girona, vecino catalán del Barcelona, que actualmente se encuentra noveno en La Liga. Los informes en España sugieren que el jugador de 33 años renunciará a una parte significativa de su elevado salario para cerrar el acuerdo, con el Barça también acordando pagar la mayoría de su salario incluso mientras esté en otro club.
Ter Stegen espera ser el portero titular de Alemania en la Copa del Mundo de este verano tras la retirada internacional de Manuel Neuer, y el entrenador Julian Nagelsmann ya ha declarado que no llamará a jugadores si no están jugando regularmente a nivel de club. Incluso desde su regreso de una lesión el mes pasado, Ter Stegen se ha encontrado en el banquillo del Barcelona, incluido en su victoria por 2-0 fuera de casa contra el Racing de Santander en la Copa del Rey, durante la cual el titular García hizo varias buenas paradas para mantener a su equipo a flote.
Aunque este cambio al Girona no es permanente, es probable que aún señale el final de la carrera de Ter Stegen en el Barcelona. Ha hecho 423 apariciones para el club y ha ganado 19 trofeos, incluida su última Liga de Campeones en 2015.
- Getty Images Sport
¿Qué viene después?
Ter Stegen debería convertirse inmediatamente en el portero número uno del Girona por delante de la leyenda croata Dominik Livakovic y el exestrella del Tottenham Paulo Gazzaniga, con el equipo español buscando clasificarse para Europa después de su breve incursión de una temporada en la Liga de Campeones.
Mientras tanto, el Barcelona puede abrir una brecha de cuatro puntos en la cima de La Liga el domingo cuando viajen a la Real Sociedad. El Real Madrid redujo esa diferencia a un punto con una victoria de 2-0 contra el Levante el sábado, durante la cual muchos de sus jugadores estrella fueron abucheados y silbados tras su derrota en la Supercopa de España ante el Barça y el posterior despido sorpresivo de Xabi Alonso.
En cuanto al West Ham, todavía están buscando más refuerzos en enero mientras buscan evitar el descenso de la Premier League. Ahora están a cinco puntos de la seguridad después de vencer a sus rivales, el Tottenham Hotspur, 2-1, mientras que el Nottingham Forest, que ocupa el puesto 17, empató 0-0 con el Arsenal.