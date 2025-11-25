Revelado: Lionel Messi alcanzó un acuerdo completo para regresar al Barcelona en 2023 con contrato oficial firmado

No hay posibilidad de que Messi regrese de forma permanente al Barcelona, ya que continúa persiguiendo su sueño americano con el Inter Miami en la MLS. Recientemente, firmó un nuevo contrato de tres años que lo mantendrá en Estados Unidos hasta la temporada 2028, más allá de su 40 cumpleaños.

El Barcelona también se ha alejado de la idea de un préstamo durante la temporada baja de la MLS. Joan Laporta declaró en una reciente entrevista: “El regreso de Leo Messi como jugador es simplemente irreal. Por ahora tiene contrato con el Inter Miami. El club está construyendo un proyecto para el presente y el futuro. Es complicado; si vives en el pasado, difícilmente avanzas.”

Messi volverá a la acción con los Herons el 29 de noviembre, cuando enfrenten al New York City FC en la final de la Conferencia Este. A sus 38 años, el astro argentino está a solo dos partidos de llevar a Miami a su primer título de la MLS Cup.