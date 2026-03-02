Revelado: Las estrellas del Tottenham sufrirían un recorte salarial del 50 % si descendieran de la Premier League

Estas cláusulas también desempeñan un papel importante en la forma en que el Tottenham aborda el mercado de fichajes y las renovaciones de contratos. Cuando un nuevo jugador ficha por el club, estas condiciones no son negociables, según informa The Athletic. Esta transparencia garantiza que todos los miembros de la plantilla sean plenamente conscientes de los riesgos financieros asociados a un mal rendimiento en el campo. También ayuda al club en las negociaciones con la Premier League en relación con las normas de rentabilidad y sostenibilidad (PSR), ya que demuestra un plan claro de reducción de costes en caso de disminución de los ingresos. La coherencia de estas cláusulas en toda la plantilla evita fricciones en el vestuario en relación con las dispares «penalizaciones por descenso».

Además, contar con una cláusula de reducción salarial del 50 % facilita mucho al club retener a sus activos clave o venderlos por un valor de mercado justo tras un descenso. En muchos casos, los clubes se ven obligados a realizar «ventas urgentes» porque no pueden permitirse mantener a los jugadores con salarios de primera división. Al reducir automáticamente a la mitad el salario, el Tottenham estaría sometido a una presión menos inmediata para vender, lo que le permitiría volver a la Premier League a la primera oportunidad. Básicamente, protege la valoración que el club hace de su plantilla, garantizando que no pierda cientos de millones de libras en valor de activos de la noche a la mañana debido a la necesidad desesperada de reducir la masa salarial.