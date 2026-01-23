Revelado: La lista de cuatro jugadores del Manchester United para reemplazar a Casemiro mientras tres estrellas de Inglaterra emergen como objetivos
Salida confirmada: Casemiro se convertirá en agente libre
Casemiro se convirtió en un fichaje destacado para el United en el verano de 2022 cuando se unió por £60 millones ($81m) desde los gigantes de La Liga, el Real. Debería pasar las 150 apariciones para el club antes de convertirse en agente libre.
Se ha descartado la opción de acordar una extensión de un año con el sudamericano de 33 años, con el United listo para moverse en una dirección diferente que vea piernas frescas en su sala de máquinas. Se dice que Casemiro gana £350,000 a la semana en Manchester.
Se pueden reducir costos allí, pero se requerirá otra tarifa de transferencia de gran cantidad para traer un reemplazo adecuado. The Sun afirma que los Red Devils ya tienen en la mira a cuatro jugadores probados de la Premier League, y la adquisición de un nuevo número 6 se considera una prioridad.
Objetivos del Man Utd: Anderson y Wharton en la lista de candidatos
La estrella de Nottingham Forest, Elliot Anderson, está siendo monitoreado de cerca por United, junto con el as de Crystal Palace Adam Wharton y su compañero de esperanzas para la Copa del Mundo de Inglaterra Alex Scott de Bournemouth. Todos ellos son considerados incorporaciones a largo plazo para los Red Devils.
Carlos Baleba es otra opción que United sigue evaluando. El mediocampista de Brighton fue objetivo en el verano de 2025, pero no se pudo concretar ningún acuerdo. Se ha considerado un acercamiento invernal para el joven de 22 años, pero es poco probable en esta etapa "debido a la vacante de dirección en el banquillo de Old Trafford".
Larga despedida: Casemiro listo para partir
Cualquiera que sea abordado, tendrá grandes zapatos que llenar en Old Trafford. Casemiro no ha podido convertir a United en contendientes por el título de la Premier League nuevamente, pero les ha ayudado a triunfar en la FA Cup y la Carabao Cup.
Su pedigrí no puede ser cuestionado y ha sido una sorpresa que no se haya acordado una extensión, en términos reducidos, con el internacional brasileño con 82 partidos. En cambio, se está preparando para una larga despedida.
Casemiro dijo después de que se confirmara su inminente partida: “Llevaré al Manchester United conmigo durante toda mi vida. Desde el primer día que salí a este hermoso estadio, sentí la pasión de Old Trafford y el amor que ahora comparto con nuestros seguidores por este club especial.
“No es momento de decir adiós; hay muchos más recuerdos por crear durante los próximos cuatro meses. Todavía tenemos mucho por lo que luchar juntos; mi completa concentración, como siempre, seguirá enfocada en dar todo de mí para ayudar a nuestro club a tener éxito.”
Luego publicó en Instagram: “Saber cuándo las etapas llegan a su fin. Saber cuándo decir adiós cuando sientes que serás recordado y respetado para siempre. Cuatro meses para dar todo por este escudo y por nuestro objetivo. Respeto y afecto eternos para el Manchester United y sus maravillosos fans. Por siempre Red Devil.”
La clasificación para la Liga de Campeones facilitaría el gasto
Casemiro espera poder despedirse después de ayudar a United a volver a la competición de la Liga de Campeones. Siguen en la lucha por terminar entre los cuatro primeros de la Premier League, con una victoria de 2-0 en el derbi contra el Manchester City la última vez, ofreciendo un impulso bienvenido a esa búsqueda.
Los Red Devils están solo un punto atrás de los campeones defensores Liverpool, pero son conscientes de que el grupo perseguidor se está acercando detrás de ellos. Si lograran asegurar el regreso a la competencia de clubes más prestigiosa de Europa, entonces los esfuerzos para arrebatar a los talentos principales de los rivales domésticos se volverían más fáciles.
Están listos para gastar nuevamente, a pesar de ver poco retorno de su inversión en las ventanas recientes, y pueden necesitar traer un par de centrocampistas en el verano de 2026. Eso se debe a que, mientras se preparan para cortar lazos con Casemiro, el capitán del club Bruno Fernandes sigue generando rumores sobre un posible paso a la Pro League saudí.