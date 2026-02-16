(C)Getty Images
Traducido por
Revelado: la cláusula especial de rescisión de José Mourinho que podría permitirle volver al Real Madrid este verano sin coste alguno, a pesar de su contrato de dos años con el Benfica
La estrategia secreta de salida en Lisboa
Mourinho fichó por el Benfica a principios de esta temporada con un contrato de dos años, pero según informa AS, su contrato incluye una cláusula que le permitiría marcharse a cualquier equipo sin tener que pagar una indemnización por rescisión, un factor que facilita considerablemente a Pérez un posible fichaje por el Madrid. Sin embargo, la cláusula solo puede activarse durante un plazo de 10 días tras el último partido de la temporada del Benfica. Aunque la directiva del Real Madrid aún no ha hecho ningún movimiento oficial para fichar al técnico portugués, la existencia de esta ventana de oportunidad lo convierte en una amenaza inminente para el régimen actual. Le proporciona a Mourinho la ventaja definitiva para volver al nivel más alto del fútbol europeo si finalmente llega la llamada del gigante español.
Mourinho está disfrutando actualmente de su regreso a su país natal, saboreando la oportunidad de estar más cerca de su familia después de años viviendo en el extranjero. Los informes sugieren que se siente cómodo en Lisboa y que nunca ha presionado públicamente para marcharse, pero el encanto del Bernabéu sigue intacto. Aunque, según se informa, la Federación Portuguesa de Fútbol desconfía de su personalidad «absorbente» para el puesto de seleccionador nacional después del Mundial, Mourinho sigue albergando un profundo afecto por Madrid. Una llamada de Pérez podría cambiarlo todo, aunque ambos han perdido el contacto habitual debido a cambios en sus números de teléfono y en sus trayectorias profesionales.
- AFP
Una lección magistral de táctica contra su antiguo alumno.
El reciente enfrentamiento de la Liga de Campeones entre el Benfica y el Real Madrid sirvió como un doloroso recordatorio del genio táctico de Mourinho para los fieles madridistas. Tras haber descrito anteriormente a Arbeloa como «su chico», Mourinho no mostró piedad en el banquillo y orquestó una increíble victoria por 4-2, rematada con un gol de Anatoliy Trubin en el último minuto. Las salvajes celebraciones que siguieron, por las que Mourinho se disculpó más tarde, pusieron de manifiesto el fuego que aún arde en el veterano entrenador.
El propio Mourinho insinuó recientemente un posible regreso al Bernabéu, revelando lo cerca que estuvo de visitarlo justo antes de aceptar el puesto en el Benfica. Tras el partido de ida, el 28 de enero, declaró: «Estuve muy cerca de ir al Bernabéu por primera vez desde mi marcha. Mi amigo Óscar Ribot lo tenía todo preparado, pero justo el día antes me llamó el Benfica y tuve que venir a firmar».
El factor Florentino Pérez
La relación entre Pérez y Mourinho sigue siendo una pieza clave del rompecabezas. Aunque no han hablado con frecuencia en los últimos años, la próxima eliminatoria de la Liga de Campeones supone una oportunidad perfecta para un encuentro cara a cara.
Se espera que Pérez decida si viajará a Lisboa para el partido de ida esta semana, ya que el partido de vuelta se disputará en la capital española ocho días después.
- AFP
¿Qué le depara el futuro al Special One?
Por ahora, Mourinho sigue comprometido con su proyecto en el Benfica, con planes de seguir moldeando la plantilla a su estilo de juego para la próxima campaña.
Sin embargo, el tirón del Real Madrid no tiene parangón en el mundo del fútbol. Con la cláusula de rescisión activa este verano, las barreras económicas que suelen impedir los traspasos a mitad de contrato han desaparecido. A medida que la temporada llega a su fin, el plazo de 10 días podría resultar demasiado tentador para que Pérez y el Madrid se resistan. Queda por ver si Mourinho volverá para reclamar su trono, pero la puerta está oficialmente abierta de par en par.
Anuncios