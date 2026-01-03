Getty Images Sport
Revelado: Enzo Maresca dejó el Chelsea 'sin decir una palabra' a sus jugadores ya que las preguntas sobre el 'enfoque' llevaron a una salida dramática
Maresca, ausente
Tras el empate 2-2 de Chelsea con Bournemouth el martes, el entrenador Maresca fue conspicuo por su ausencia en la conferencia de prensa posterior al partido, con el ex portero Caballero a cargo de las responsabilidades mediáticas. El italiano dijo que su compatriota no estuvo presente ya que no se sentía bien y había decidido omitir la conferencia de prensa.
Dijo a los periodistas: "No se sintió bien en los últimos dos días, con un poco de temperatura en los últimos dos días, hizo las sesiones para preparar el partido pero tras el partido me pidió que lo reemplazara porque no se sentía bien".
A pesar de haber perdido una ventaja contra Cherries, el exjugador del Manchester City sintió que los Blues estaban encaminados en la dirección correcta, sin hacer más comentarios sobre Maresca. Agregó: "Estamos mejorando en ciertas áreas pero aún necesitamos aprender a cerrar los partidos y mantener el marcador cuando vamos ganando. Esforzamos mucho para ponernos arriba 2-1, pero no pudimos manejar las cosas para llevarnos los tres puntos. Siempre es frustrante encajar goles de jugadas a balón parado, pero es parte del juego. Sin embargo, cuando encajas dos en el mismo partido, es difícil".
Pero detrás de escena, las cosas no iban bien.
Maresca, sin hablar
Según The Athletic, Maresca se cambió y se fue "sin decir una palabra a sus jugadores" después del empate con el Bournemouth, y las sugerencias de que estaba enfermo eran una "cortina de humo". Además, las estrellas del Chelsea estaban "desconocidas" de lo que estaba ocurriendo, pero sabían que algo podría haber estado cociéndose bajo la superficie en su viaje de regreso desde Stamford Bridge. Según se informa, el italiano estaba "decidido" a dejar el Chelsea en ese momento, mientras que la directiva de los Blues había perdido la paciencia con el exentrenador del Leicester City. Antes de su despido, los informes sugerían que estaba hablando con el antiguo club Manchester City en múltiples ocasiones sobre suceder a Pep Guardiola en el Etihad, mientras que los Blues sondeaban al entrenador del Marsella, Roberto De Zerbi. Y parece que la aparente falta de "enfoque" de Maresca en el trabajo desempeñado puede haber influido en su salida.
El informe dice: "Fuentes cercanas a Maresca insisten en que dejó claro que no tenía intención de irse y que estaba feliz de renovar su contrato, aunque no se discutieron nuevos términos. La gente en el Chelsea dice que tenían una buena razón para esto: Maresca estaba en la segunda temporada de un contrato de al menos cinco años. La admisión de haber sido contactado por otros equipos, combinada con la mala forma y esa conferencia de prensa del Everton, generó dudas en Stamford Bridge sobre el enfoque de Maresca."
La estrella del Chelsea, "triste" por la salida de Maresca
The Athletic añade que la mayoría de los jugadores del Chelsea disfrutaron trabajando con Maresca, quien ha supervisado su paso a las semifinales de la Carabao Cup esta temporada. Uno de esos jugadores que se vio afectado por la salida del italiano es el extremo Pedro Neto, quien admitió que se sintió "triste" y "sorprendido" por la noticia.
Le dijo a Sky Sports: "Cuando escuché la noticia, al principio, me sorprendí un poco, porque el entrenador hizo muy bien por nosotros. Hizo una temporada increíble el año pasado, estaba haciendo una buena temporada este año. Para mí, estaría un poco triste porque fue el entrenador que me ayudó mucho. Me ayudó mucho, aprendí mucho con él. En términos personales, también fue increíble. Así que lo único que puedo decir es 'gracias'."
¿Rosenior será el próximo entrenador del Chelsea?
Como entrenador del equipo sub-21 del Chelsea, Calum McFarlane, se prepara para hacerse cargo de su enfrentamiento del primer equipo ante el Man City el domingo, el jefe del Estrasburgo, Liam Rosenior, es el gran favorito para suceder a Maresca en el banquillo de los Blues. Pero el propio hombre de 41 años se está enfocando en el equipo de la Ligue 1 por ahora.
"Mi trabajo está aquí, amo este club. No, no he hablado con los jugadores al respecto", dijo Rosenior en una conferencia de prensa el viernes. "No hay necesidad, están conectados y he tenido algunas bromas ligeras. Pero hemos estado enfocados en nuestro trabajo. El objetivo es seguir creando grandes cosas aquí."
