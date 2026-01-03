Tras el empate 2-2 de Chelsea con Bournemouth el martes, el entrenador Maresca fue conspicuo por su ausencia en la conferencia de prensa posterior al partido, con el ex portero Caballero a cargo de las responsabilidades mediáticas. El italiano dijo que su compatriota no estuvo presente ya que no se sentía bien y había decidido omitir la conferencia de prensa.

Dijo a los periodistas: "No se sintió bien en los últimos dos días, con un poco de temperatura en los últimos dos días, hizo las sesiones para preparar el partido pero tras el partido me pidió que lo reemplazara porque no se sentía bien".

A pesar de haber perdido una ventaja contra Cherries, el exjugador del Manchester City sintió que los Blues estaban encaminados en la dirección correcta, sin hacer más comentarios sobre Maresca. Agregó: "Estamos mejorando en ciertas áreas pero aún necesitamos aprender a cerrar los partidos y mantener el marcador cuando vamos ganando. Esforzamos mucho para ponernos arriba 2-1, pero no pudimos manejar las cosas para llevarnos los tres puntos. Siempre es frustrante encajar goles de jugadas a balón parado, pero es parte del juego. Sin embargo, cuando encajas dos en el mismo partido, es difícil".

Pero detrás de escena, las cosas no iban bien.