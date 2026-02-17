(C)GettyImages
Revelado: El Manchester United está dispuesto a dar un portazo al intento del Barcelona de fichar a Marcus Rashford
Rashford como en casa en España
Se dice que el equipo de Hansi Flick está cubriendo la totalidad del salario semanal de Rashford, que asciende a 315 000 libras esterlinas, y el jugador de 28 años ha demostrado hasta ahora su valía para el gigante catalán. Ha marcado 10 goles y ha sumado 13 asistencias en 34 partidos esta temporada, y todo apunta a que el Barça ejercerá su opción de ficharlo, incluso si tiene que pagar el precio total que se pide por él.
Los Red Devils quieren reducir la masa salarial este verano.
Se cree que el United está confundido por los informes que indican que está dispuesto a negociar la cláusula de rescisión de Rashford, pero el gigante inglés está ansioso por deshacerse del jugador formado en su cantera y eliminar su salario de las cuentas. Los Red Devils ahorrarán más de 600 000 libras semanales cuando Casemiro y Jadon Sancho se marchen al expirar sus contratos en junio, mientras que el futuro del capitán Bruno Fernandes también está en el aire. Harry Maguire sigue en el club, pero se espera que le ofrezcan un salario inferior a las 180 000 libras semanales que gana actualmente, en caso de que firme una renovación en lugar de marcharse como agente libre.
El fútbol europeo, esencial para la estabilidad financiera del Old Trafford
El United se quedó fuera de las competiciones europeas la temporada pasada, tras terminar en la mitad inferior de la Premier League y perder la final de la Europa League ante el Tottenham, lo que le supuso perder la participación en la Champions League. Con los resultados financieros del segundo trimestre del club previstos para la próxima semana, la gravedad de perder 100 millones de libras (136 millones de dólares) en ingresos de la Champions League quedará patente para los aficionados.
La deuda total del club asciende a unos 1290 millones de libras (1700 millones de dólares), y los Red Devils han pagado multas por patrocinio en los últimos meses, además de una indemnización de 10 millones de libras (14 millones de dólares) al exentrenador Rubén Amorim. No se cree que el entrenador interino Michael Carrick tenga un salario desorbitado, pero sí tiene una cláusula de bonificación en su contrato en caso de que consiga que el United vuelva a la máxima competición europea al final de la temporada.
¿Qué le depara el futuro al Manchester United?
En estos momentos, el United ocupa la cuarta posición, un punto por delante del Chelsea en la Premier League. No volverá a jugar hasta el lunes por la noche, cuando se enfrentará al Everton en el Hill Dickinson Stadium.
