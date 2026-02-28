Revelado: cuánto les costará al Manchester United, al Liverpool y al Manchester City fichar a jugadores como Anthony Gordon, Sandro Tonali y Tino Livramento del Newcastle

Se cree que varios de los pesos pesados de la Premier League están rondando St. James' Park con la intención de desmantelar el Newcastle este verano. El fichaje récord de Alexander Isak por el Liverpool en el último día del mercado de fichajes de septiembre desestabilizó al club, y sus rivales creen que pueden atraer a las estrellas del Newcastle lejos del Tyne.

Anthony Gordon ha sido fuertemente vinculado con una salida del club, con un posible regreso a Merseyside. El Liverpool ha estado siguiendo al internacional inglés con el fin de rectificar sus problemas en la banda izquierda, que se derivan de la marcha de Luis Díaz al Bayern de Múnich.

El Arsenal y el Manchester United también han mostrado interés en Gordon, mientras que los Gunners habían considerado fichar al centrocampista Sandro Tonali en el último día del mercado a principios de este mes, tras la lesión de Mikel Merino. El italiano se quedó en el club, pero se espera que se marche a nuevos pastos al final de la temporada.

Gordon y Tonali no son las únicas estrellas del Newcastle que están en el punto de mira de los grandes de la Premier League este verano, ya que Tino Livramento está en el radar del Manchester City, que busca reforzar el lateral derecho. Bruno Guimaraes es otro de los jugadores que sigue el City, aunque atraer al capitán del Newcastle fuera del club será más fácil de decir que de hacer.

Malick Thiaw, Nick Woltemade, Joe Willock y Lewis Miley también han sido relacionados con una salida este verano.