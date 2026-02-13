Getty
Revelado: cuándo tomará una decisión Luka Modric, de 40 años, sobre la renovación de su contrato con el AC Milan, mientras los rossoneri también esperan con ansiedad la decisión de la estrella de la selección estadounidense Christian Pulisic
Milán habla con estrellas veteranas
El Milan, uno de los grandes de la Serie A, ha convencido al portero titular Mike Maignan para que se comprometa con el club de cara al futuro inmediato, con la esperanza de que otras estrellas veteranas sigan su ejemplo.
Se espera que el defensa internacional inglés Fikayo Tomori sea el siguiente en firmar, ya que su contrato actual expira en 2027. Ruben Loftus-Cheek también ha recibido una oferta que mantendrá al exjugador del Chelsea en el fútbol italiano.
¿Aceptará Modric la renovación de contrato con el Milan?
Modric fichó por el Milan en el verano de 2025, tras poner fin a una etapa de 13 años en el Real Madrid. Su contrato incluye una opción de 12 meses, y se prevé que el eterno centrocampista siga jugando durante algún tiempo.
Su compañero de club Christopher Nkunku ha dicho de Modric, que sigue los pasos de su excompañero en el Real Madrid Cristiano Ronaldo al seguir jugando después de los 40: «Luka es increíble: tiene un talento único y realiza pases excepcionales a través del campo. Si yo intentara eso, probablemente me dislocaría la cadera... Es increíble que tenga 40 años, pero podría jugar hasta los 45 o incluso los 46».
El Milan espera que así sea, y Gazzetta dello Sport afirma que Modric «tomará su decisión al final de la presente campaña, basándose en su motivación y su condición física».
Modric ha explicado sus motivos para fichar por el Milan, en busca de un nuevo reto tras haberlo ganado prácticamente todo en Madrid: «No fue fácil. Pasé casi la mitad de mi vida allí. Llegué con 27 años y me fui con casi 40. En un club que no tolera la mediocridad, permanecer tanto tiempo es increíble.
Creo que me uní a un club muy cercano al Madrid en reputación e historia. Era la situación ideal para mí. Cuando surgió la oportunidad del Milan, supe que era la adecuada. La gente me recibió de forma fenomenal, tanto dentro como fuera del club. En cada paso que das, sientes que el Milan es un gigante histórico».
¿Por qué Pulisic aún no ha firmado el nuevo contrato con el AC Milan?
Pulisic es otro que ha hablado de sentir la historia del Milan al llegar a San Siro. Completó su fichaje durante el verano de 2023, cuando rompió sus vínculos con el Chelsea, uno de los grandes de la Premier League.
El internacional estadounidense ha disfrutado de una etapa productiva en Italia, en la que ha logrado sus mejores marcas personales. Marcó 17 goles la temporada pasada y se ha convertido en una figura emblemática para los rossoneri. El jugador de 27 años vuelve a alcanzar los dos dígitos en cuanto a goles se refiere esta temporada.
El Milan inició las negociaciones con Pulisic el año pasado, pero aún está a la espera de llegar a un acuerdo. El delantero estadounidense suspendió las conversaciones tras quedarse fuera de la clasificación europea para la temporada 2025-26.
Su compatriota Brad Friedel ha declarado a GOAL que el trabajador delantero parece estar considerando un cambio de aires. El exguardameta de la selección estadounidense declaró: «Creo que eso sugiere que está dejando abiertas sus opciones. Cuando yo jugaba en clubes, siempre quería firmar mis contratos cuando estaba contento en ellos. Solo puedo hablar por mi experiencia personal, pero me gustaba tener contratos de varios años, nunca se sabe cuándo puede llegar una lesión. Si estaba realmente contento en un sitio, disfrutaba mucho teniendo un contrato de dos o tres años.
Solo hay dos razones para no firmar. Una, que no estés contento con el contrato. Dos, que estés dejando abiertas tus opciones. Quizás haya dado su compromiso verbal. Yo diría que está dejando abiertas sus opciones. Si estás contento en un sitio y estás contento con las cifras, firmas el contrato».
Rumores sobre traspasos: Pulisic vinculado con los grandes de la Premier League
Se especula con el regreso de Pulisic a la Premier League, y se atribuye interés por parte del Manchester United, el Liverpool y el Tottenham. Modric conoce bien la vida en el norte de Londres, ya que pasó cuatro años en el Tottenham antes de fichar por el Madrid, y es otro de los que debe decidir qué le depara el futuro inmediato.
